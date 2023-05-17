Сергей Череватый – спикер Восточной группировки войск ВСУ – рассказал детали в комментарии Freedom, сообщает 24 Канал. Страна-террорист терпит колоссальные потери, и пытается хоть как-то набрать новых людей.

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Кадры Россия стягивает со "всех сусек".

Они используют и мобилизованный, и боевой армейский резерв (БАРС), и территориальные войска, в разные добровольческие батальоны заманивают, и сейчас, например роты "Шторм Z", которые формируют из людей, имеющих проблемы с законом,

– подчеркнул Череватый.

Он добавил, что Минобороны России этим фактически пытается перехватить инициативу у ЧВК "Вагнера". Евгений Пригожин уже давно вербует в ее ряды зэков.

Потери России

Россия несет колоссальные потери в Украине. По состоянию на 17 мая уже ликвидировали 200 590 российских оккупантов. На 448 день полномасштабного вторжения России потери страны-террориста превысили численность армий 28 из 31 страны НАТО. Каждый день на концерт к Кобзону отправляют сотни оккупантов.

Валерий Залужный заявил, что такие потери остановили бы любую страну. В то же время России абсолютно безразлично своих людей.