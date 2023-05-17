Следует заметить, что это самые большие потери в любой войне со времен Второй мировой. Согласно данным Global Firepower, сейчас в НАТО есть только 3 страны, численность армии которых превышает потери России, пишет 24 Канал.
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Что известно о потерях россиян
Потери России не превышают численность армий стран Альянса:
- США – 1 миллион 390 тысяч регулярных военных;
- Турции – 425 тысяч регулярных военных;
- Франции – 205 тысяч регулярных военных.
В остальных 28 государствах-членах Североатлантического союза численность армий ниже, чем за чуть больше года потеряла Россия. Если сравнивать, Москва уничтожила в Украине войско численностью в 16 армий НАТО!
– говорится в сообщении.
То есть численность этих 16 армий вместе составляет 193 тысяч человек, что на 7 тысяч меньше, чем уже потеряла Россия. В частности:
- Болгария – 25 тысяч регулярных войск,
- Финляндия – 24 тысячи регулярных войск,
- Венгрия – 23 тысячи регулярных войск,
- Норвегия – 23 тысячи регулярных войск,
- Литва – 16 тысяч регулярных войск,
- Дания – 16 тысяч регулярных войск,
- Хорватия – 15 тысяч регулярных войск,
- Словакия – 13 тысяч регулярных войск,
- Северная Македония – 9 тысяч регулярных войск,
- Албания – 8 тысяч регулярных войск,
- Словения – 7 тысяч регулярных войск,
- Латвия – 6,5 тысяч регулярных войск.
- Эстония – 4 тысячи регулярных войск,
- Черногория – 2,5 тысячи регулярных войск,
- Люксембург – 1 тысяча регулярных военных,
- Исландия – практически отсутствуют регулярные войска.
Другие 12 государств-членов Североатлантического альянса также имеют меньшую по количеству личного состава армию, чем уничтожила Россию. В частности:
- Бельгия – 26 тысяч регулярных войск,
- Чехия – 26 тысяч регулярных войск,
- Португалия – 27 тысяч регулярных войск,
- Нидерланды – 35 тысяч регулярных войск,
- Румыния – 67 тысяч регулярных войск,
- Канада – 70 тысяч регулярных войск,
- Польша – 120 тысяч регулярных войск,
- Испания – 120 тысяч регулярных войск,
- Греция – 130 тысяч регулярных войск,
- Италия – 170 тысяч регулярных войск,
- Германия – 184 тысячи регулярных войск,
- Великобритания – 194 тысячи регулярных войск.
Следует отметить, что до полномасштабной войны России против Украины наша армия составляла ориентировочно 200 тысяч человек.
Актуальные потери врага по состоянию на 17 мая / Инфографика Генштаба ВСУ