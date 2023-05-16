Об этом рассказали в СБУ. Бойцы обнародовали видео своей работы.

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Спецназовцы СБУ нанесли россиянам немалые потери

Россияне жалуются, что им не хватает боеприпасов, поэтому спецназовцы СБУ решили помочь и осуществить прямую адресную доставку без задержек.

Оккупанты получают свои заказы просто "на ходу". А операторы ударных дронов с ЦСО "А" всеми силами сокращают время получения посылок, чтобы обработать как можно больше заказов,

– сообщили в СБУ.

Там добавили, что это лишь часть работы наших воинов – скоро будет еще больше уничтоженных захватчиков и их техники.

"Работаем до полной Победы!" – подытожили в СБУ.

Смотрите видео работы спецназовцев СБУ по оккупантам

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Актуальные потери захватчиков

Совсем скоро количество погибших захватчиков в Украине пересечет отметку в 200 тысяч человек. Только за прошедшие сутки украинские воины ликвидировали по меньшей мере 520 российских оккупантов.

По состоянию на утро 16 мая потери среди личного состава у россиян составили около 199 980 военных. Кроме того, с начала полномасштабного вторжения наши воины уничтожили: