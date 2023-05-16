Об этом рассказали в СБУ. Бойцы обнародовали видео своей работы.
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Спецназовцы СБУ нанесли россиянам немалые потери
Россияне жалуются, что им не хватает боеприпасов, поэтому спецназовцы СБУ решили помочь и осуществить прямую адресную доставку без задержек.
Оккупанты получают свои заказы просто "на ходу". А операторы ударных дронов с ЦСО "А" всеми силами сокращают время получения посылок, чтобы обработать как можно больше заказов,
– сообщили в СБУ.
Там добавили, что это лишь часть работы наших воинов – скоро будет еще больше уничтоженных захватчиков и их техники.
"Работаем до полной Победы!" – подытожили в СБУ.
Смотрите видео работы спецназовцев СБУ по оккупантам
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Актуальные потери захватчиков
Совсем скоро количество погибших захватчиков в Украине пересечет отметку в 200 тысяч человек. Только за прошедшие сутки украинские воины ликвидировали по меньшей мере 520 российских оккупантов.
По состоянию на утро 16 мая потери среди личного состава у россиян составили около 199 980 военных. Кроме того, с начала полномасштабного вторжения наши воины уничтожили:
- танков – 3762 (+3) единицы,
- боевых бронированных машин – 7348 (+12) единиц,
- артиллерийских систем – 3150 (+13) единиц,
- РСЗО – 562 (+0) единицы,
- средств ПВО – 316 (+0) единиц,
- самолетов – 308 (+0) единиц,
- вертолетов – 294 (+0) единицы,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2732 (+12) единицы,
- крылатых ракет – 973 (+0) единицы,
- кораблей и катеров – 18 (+0) единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 6048 (+14) единиц,
- специальной техники – 410 (+3).