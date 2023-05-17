Варто зауважити, що це найбільші втрати в будь-якій війні з часів Другої світової. Згідно з даними Global Firepower, зараз в НАТО є лише 3 країни, чисельність армії яких перевищує втрати Росії, повідомляє 24 Канал.

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Що відомо про втрати росіян

Втрати Росії не перевищують чисельність армій країн Альянсу:

  • США – 1 мільйон 390 тисяч регулярних військових;
  • Туреччини – 425 тисяч регулярних військових;
  • Франції – 205 тисяч регулярних військових.

У решти 28 держав-членів Альянсу чисельність армій нижча, ніж за трохи понад рік втратила Росія. Якщо порівнювати, Москва знищила в Україні військо чисельністю у 16 армій НАТО!
– мовиться у повідомленні.

Тобто чисельність цих 16 армій разом становить 193 тисячі осіб, що на 7 тисяч менше, ніж вже втратила Росія. Зокрема:

  • Болгарія – 25 тисяч регулярних військ,
  • Фінляндія – 24 тисячі регулярних військ,
  • Угорщина – 23 тисячі регулярних військ,
  • Норвегія – 23 тисячі регулярних військ,
  • Литва – 16 тисяч регулярних військ,
  • Данія – 16 тисяч регулярних військ,
  • Хорватія – 15 тисяч регулярних військ,
  • Словаччина – 13 тисяч регулярних військ,
  • Північна Македонія – 9 тисяч регулярних військ,
  • Албанія – 8 тисяч регулярних військ,
  • Словенія – 7 тисяч регулярних військ,
  • Латвія – 6,5 тисячі регулярних військ.
  • Естонія – 4 тисячі регулярних військ,
  • Чорногорія – 2,5 тисячі регулярних військ,
  • Люксембург – 1 тисяча регулярних військових,
  • Ісландія – фактично відсутні регулярні війська.

Інші 12 держав-членів Північноатлантичного альянсу також мають меншу за кількістю особового складу армію, ніж знищила Росії. Зокрема:

  • Бельгія – 26 тисяч регулярних військ,
  • Чехія – 26 тисяч регулярних військ,
  • Португалія – 27 тисяч регулярних військ,
  • Нідерланди – 35 тисяч регулярних військ,
  • Румунія – 67 тисяч регулярних військ,
  • Канада – 70 тисяч регулярних військ,
  • Польща – 120 тисяч регулярних військ,
  • Іспанія – 120 тисяч регулярних військ,
  • Греція – 130 тисяч регулярних військ,
  • Італія – 170 тисяч регулярних військ,
  • Німеччина – 184 тисячі регулярних військ,
  • Велика Британія – 194 тисячі регулярних військ.

Варто зазначити, що до повномасштабної війни Росії проти України наша армія становила орієнтовно 200 тисяч осіб.


Актуальні втрати ворога станом на 17 травня / Інфографіка Генштабу ЗСУ