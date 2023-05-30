Під час перших зіткнень із ЗСУ на Бахмутському напрямку нові роти "Шторм Z" почали розуміти, в яке пекло потрапили. Про це під час стріму на своєму YouTube-каналі повідомив військовий експерт Олег Жданов, пише 24 Канал.

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Число дезертирів збільшується

Олег Жданов пояснив, що нові бійці значно відрізняються за рівнем бойової підготовки від вагнерівців. Ймовірно, Міноборони Росії не може організувати діяльність роти так ефективно, як це робив очільник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин.

"Пригожин і сам колишній в'язень та чудово знає психологію ув'язнених", – наголосив він.

Ймовірно, що блазень Путіна мав і свою систему мотивації. Про це свідчать жорсткі покарання за непослух та система мотивації йти в бій під загрозою замінованих відходів назад.

Уже другий випадок, коли після першого бойового зіткнення в'язні із рот "Шторм Z", які мають виносити нас із позицій, дезертують зі зброєю. При цьому вони захоплюють транспорт і їдуть на ньому,

– додав військовий експерт.

Відомо, що у Лисичанську вже зафіксували 39 в'язнів-дезертирів зі зброєю. Росія наразі їх шукає, втім навряд чи зможе знати.

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Як розгортаються події у Бахмуті

Військовий експерт наголосив, що у Бахмуті протягом останніх днів зменшилася кількість бойових зіткнень.

Там відбуваються вилазки, дуже активно працює наша артилерія із височин. Як тільки помічається ворожа група, то одразу завдаються артилерійські удари з коригуванням вогню,

– пояснив він.

Українські захисники просуваються на південному фланзі, тож зовсім скоро Бахмут буде у напівоточенні ЗСУ.

"Прибираючи із Бахмута найбільш боєздатні частини, вони фактично допомагають нам у виконанні наших планів з оточення Бахмута", – додав Жданов.

На його думку, цілком можливо, що надалі ЗСУ будуть вдаватися до тактики перехресного вогню у місті.

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