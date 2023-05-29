Про це в ефірі телемарафону заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, інформує 24 Канал. За його словами, наші захисники завдають ворогу значних втрат.

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За останню добу на Бахмутському напрямку було три бойових зіткнення.

Ворог не припиняє бойове ураження наших позицій. За цю добу різними видами ствольної та реактивної артилерії він завдав 373 удари, здійснив 6 авіанальотів,

– сказав Череватий.

ЗСУ також відповіли ворогу вогневим ураженням, внаслідок чого було ліквідовано 155 окупантів, 116 поранено.

Крім цього, українські захисники знищили 2 гармати Д-30, бойову машину піхоти, станцію радіоелектронної боротьби, 3 авто та 6 польових складів із боєприпасами.

У Бахмут заходять нові підрозділи

На заміну вагнерівцям у місто заходять підрозділи Повітряно-десантних військ Росії і мотострілецькі підрозділи.

У Бахмуті відбуваються ротаційні заходи через насамперед великі втрати злочинного угруповання Вагнера. Вони змушені це робити. Заходять підрозділи Повітряно-десантних військ окупанта і мотострілецькі підрозділи. Ми знаємо їхні найменування, знаємо їхніх командирів і бойовий потенціал,

– сказав речник.

За словами Череватого, всі зазначені підрозділи були доукомплектовані мобілізованими солдатами.