Про це 24 Каналу розповів командир роти 92 ОМБр Юрій Федоренко. Він повідомив, якою ціною російським військам вдається просування на дистанцію 10 – 15 метрів українською територію.

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Федоренко наголосив, що противника не можна в жодному разі недооцінювати, адже серед нього є вмотивовані, зазомбовані особи, які готові стояти за ідеї свого вождя. Також росіяни мають чисельний склад досить вдало підготованих груп до вчинення ударно-штурмових дій. Однак загалом коефіцієнт корисної дії окупантів військовий оцінив на 3 бали з 10.

Мінус рота за два дні

Серед російських військових достатньо потужно працює система примусу. Терористи не дотримуються жодних правил ведення війни, застосовують заборонені типи боєприпасів, а також не гребують смертельною розправою зі своїми військовослужбовцями, що відмовляються від вчинення ударно-штурмових дій, мають намір здаватися в полон чи не виконують поставлені командуванням завдання.

Позаду них ставляться загороджувальні загони, які їх обстрілюють під час відступу, а також є певний контроль всередині груп перед тим, як вони висуваються для виконання бойових завдань,

– розповів Федоренко.

До російських військових приставляються наглядачі, які слідкують і попереджують втечі із поля бою. Як тільки солдат починає бігти – вони його розстрілюють, інколи роблять це показово. Подібна ситуація спостерігається і в регулярних військах агресора, і в ПВК "Вагнера", і в групи "Шторм-Z".

"Так противнику вдається забезпечувати так звані м'ясні штурми, коли, аби просунутися на 10 – 15 метрів до позиції ЗСУ, ворог спокійно може покласти одну роту – це близько 150 осіб протягом 2 днів", – розповів військовослужбовець.

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