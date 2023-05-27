Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. Він також вважає, що рішення ЗСУ боротись у Бахмуті упродовж тривалих місяців – правильне, попри те, що баитва коштувала життя багатьох солдатів.

Дивіться також Скоро Пригожин виведе вагнерівців з Бахмута, – військовий ЗСУ назвав 2 причини

Бахмут – це наша земля, наша територія, і ми повинні її захищати. Якщо ми почнемо залишати кожен населений пункт, це може привести нас до нашого західного кордону, як того хотів Путін з перших днів війни,

– пояснив секретар РНБО.

За словами Данілова, українські військові продовжують контролювати невелику частину міста, однак важливо пам'ятати, що "Бахмут відіграв велику роль у цій війні".

А ось, щодо того, що =найманці "Вагнера" покидають територію міста, Данілов зауважив, що це не означає їх вихід з поля бою.

Це не означає, що вони перестануть воювати з нами. Вони збираються більше зосередитися на інших фронтах... вони перегруповуються в інших трьох точках, – наголосив Данілов.

Секретар РНБО не уточнив про які саме напрямки мова, але таким чином натякнув противнику, що Україні добре відомо, куди саме перегруповуються найманці.

Зверніть увагу! В ISW підтвердили 27 травня, що найманці ПВК "Вагнера" продовжують відступати з Бахмута. Російським регулярним військам буде складно замінити їх на позиціях у місті.

Що цьому передувало

Російські військові з терористичного угрупування ПВК "Вагнер", які перебували у районі Бахмута Донецької області від початку боїв за місто, 25 травня почали виходити з міста. Про це попередньо оголосив їх ватажок – Євген Пригожин.

Водночас кухар Путіна наголосив, що якщо російським військовим буде важко, то "Вагнер" залишить тут тих, хто "мав основну роль у захопленні Бахмута".