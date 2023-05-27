Однак зараз на фронті ситуація складається так, що вагнерівці можуть вийти з Бахмута найближчим часом з двох причин. Таку думку 24 Каналу озвучив командир підрозділу ЗСУ Денис Ярославський.

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Станом на 26 травня, за повідомленням бійця, вагнерівці переважно концентруються в місті Бахмуті. На ротацію вони не виходили, однак найближчим часом Пригожин їх виведе, переконаний Ярославський.

Чому Пригожин може покинути Бахмут

У ПВК "Вагнера" є дві основні причини вийти з міста Бахмута.

По-перше, це угрупування практично повністю вибили. За військовими законами, якщо в бригаді або полку є менше за 40% особового складу, то полк повинен вийти на доукомплектування.

Безумовно, "Вагнеру" з тюрем постачають живу силу. Але, за нашою інформацією, у "Вагнера" залишилося менше за 20% особового складу. Ця Піррова перемога (рівносильна поразці – 24 Канал), про яку каже Пригожин – це втрата всього особового складу,

– додав військовослужбовець.

По-друге, завдяки боям у Бахмуті Пригожин уже досяг своєї політичної мети. Однак, якщо Рамзан Кадиров скаже залишитися Пригожину у місті, скоріше за все вагнерівці таки не вийдуть. Проте така ситуація є малоймовірною.

За словами Ярославського, росіянам надзвичайно важко буде закріпитися у захоплених частинах міста, адже приватний сектор не обладнаний для ведення боїв. Зараз окупанти закріпляються у підвалах будинків, точніше того, що лишилися від цих будинків.

Якщо ЗСУ будуть вибивати "в лобову" росіян з підвалів – це завдасть великих втрат. Навіть Пригожин у своїх заявах зараз підкреслює, що ЗСУ намагаються оточити місто з лівого та правого флангу. Коли це вдасться, росіяни будуть затиснені в котел і їх просто знищать або вони вийдуть і залишать все, що туди приволокли.

Військовий припустив дії вагнерівців найближчим часом: дивитися відео

Різниця між вагнерівціми і "регулярщиками"

Військовий розповів, що на Бахмутський напрямок зараз заходять групи росіян, які укомплектовані на 50 – 60% новомобілізованими, які пройшли лише близько 2 місяців навчань. Яскраво свою неспроможність показала 72 бригада Росії, яка двічі зазнавала поразок під Бахмутом.

З вагнерівцями було трошки важче. Вони не жалкували своїх людей, виходили по 10 – 30 осіб групами на наші КСПшки і по факту ми їх розстрілювали, а вони за рахунок своїх жертв виявляли наші позиції для подальшого ураження артилерією або мінометами,

– розповів Ярославський.

До того ж вагнерівці – це та група людей, яка знає, що не повернеться назад, їх просто розстріляють. Натомість регулярні війська не розстрілюють, максимум дають кримінальну відповідальність, тому вони втікають. Тобто що більше буде регулярної армії, то більший шанс, що вони під натиском оточення будуть втікати з Бахмута.

Чому вагнерівці не опираються

Військовий пояснив, чому вагнерівці не противляться такому нелюдському ставленню. В тюрмах вербують переважно правопорушників, яким залишилось сидіти небагато, але їм погрожують збільшенням терміну, якщо ті не вступлять у ПВК "Вагнера". Вербують з умовою, що вони отримуватимуть 200 тисяч рублів зарплатні: 100 тисяч "на общак", 100 тисяч собі.

Тобто вони живуть під постійним психологічним тиском, до того ж вживають психотропні засоби. Ярославський розповів, що військові ЗСУ знаходили наркотичні засоби при огляді знищених вагнерівців.

Ми були шоковані, коли побачили як іде група з п'яти осіб в повний зріст, просто зомбіленд, вони навіть не присідають, не йдуть перебіжками, просто йдуть в повний зріст і гинуть. Я не розумів з початку війни, що таке можливо, але це факт. Тому давайте відокремимо: навчені регулярні війська, мобілізовані, які бояться і вагнерівців – зеків, у яких безвихідна ситуація,

– зауважив Ярославський.

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