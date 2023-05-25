Про це 24 Каналу відзначив військовий експерт Олег Жданов. Він пояснив, хто насправді має вплив на бойові дії в Бахмуті.

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Не вистачало "Оскара"

Після чергових заяв Пригожину лише "Оскара" не вистачило, іронічно відзначив Жданов. Він пояснив, що ватажок вагнерівців не має впливу на хід бойових дій – ними керує Генштаб.

"Ротацію він проводить сам з собою: спочатку заводить нових бійців, а потім пошматовані підрозділи виводить на перегрупування. Не думаю, що Герасимов згоден випустити вагнерівців з Бахмута. Тим більше, що в них дуже відповідальна ділянка – західна околиця, де вони недовиконали завдання стосовно захоплення міста", – пояснив військовий експерт.

Також він додав, що це суцільна піар-кампанія, в якій Пригожин дуже вдало використовує сам факт ротації в плані тиску на російське керівництво, щоб вони його випустили.

Олег Жданов про чергову заяву Пригожина: дивитись відео

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