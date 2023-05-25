Про це 24 Каналу відзначив військовий експерт Олег Жданов. Він пояснив, хто насправді має вплив на бойові дії в Бахмуті.
Дивіться також Програма мінімум – сісти в крісло Путіна: Пригожин розпочинає "кремлівську м'ясорубку"
Не вистачало "Оскара"
Після чергових заяв Пригожину лише "Оскара" не вистачило, іронічно відзначив Жданов. Він пояснив, що ватажок вагнерівців не має впливу на хід бойових дій – ними керує Генштаб.
"Ротацію він проводить сам з собою: спочатку заводить нових бійців, а потім пошматовані підрозділи виводить на перегрупування. Не думаю, що Герасимов згоден випустити вагнерівців з Бахмута. Тим більше, що в них дуже відповідальна ділянка – західна околиця, де вони недовиконали завдання стосовно захоплення міста", – пояснив військовий експерт.
Також він додав, що це суцільна піар-кампанія, в якій Пригожин дуже вдало використовує сам факт ротації в плані тиску на російське керівництво, щоб вони його випустили.
Олег Жданов про чергову заяву Пригожина: дивитись відео
Заяви Пригожина: останні
- Судячи із заяви Пригожина, процес виводу найманців триватиме до 1 червня. Таким чином він дуже хоче зберегти частину своїх військ. Утім, ніхто його з Бахмута не випустить.
- Пригожин на фоні поразки у Бахмуті розсипався у компліментах ЗСУ, назвавши найсильнішою армією. Це не перші його заяви.
- Своєю критикою в бік російського МО Пригожин намагається "промацати" себе у новій реальності, зокрема політичному полі.