Таку думку 24 каналу висловив російський політолог Аббас Галлямов. За його словами, каталізатором для Пригожина може стати ослаблення Путіна та політичної системи Росії, а також краще розуміння ситуації.

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"Пригожин у цілому намагається промацати себе в новій реальності й зафіксувати себе як її лідера. Він добре орієнтується в ситуації на рівні тактики, але нічого не розуміє в стратегії – куди треба рухатись, яких союзників обрати", – сказав Галлямов.

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Політолог додав, що особливої лояльності в бік Путіна непомітно, хоча формально Пригожин робить обмовку, що владу президента не заперечує.

Що цьому передувало

Очільник вагнерівців Євгєній Пригожин дав інтерв'ю колишньому проросійському активісту з Харкова Костянтину Долгову. Там "кухар Путіна" заявив, що організована Росією "спецоперація" призвела до результатів, протилежним очікуванням Москви. Про Україну дізнався весь світ, а її армія стала однією з найсильніших.

"Головний висновок – це інтерв'ю дестабілізує ситуацію. Воно сприяє відчуттю, що все розсипається, розвалюється, немає за що триматись", – зазначив Галлямов.

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