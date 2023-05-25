Таку думку 24 каналу висловив російський політолог Аббас Галлямов. За його словами, каталізатором для Пригожина може стати ослаблення Путіна та політичної системи Росії, а також краще розуміння ситуації.
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"Пригожин у цілому намагається промацати себе в новій реальності й зафіксувати себе як її лідера. Він добре орієнтується в ситуації на рівні тактики, але нічого не розуміє в стратегії – куди треба рухатись, яких союзників обрати", – сказав Галлямов.
Пригожин може знищити Путіна: дивіться відео
Політолог додав, що особливої лояльності в бік Путіна непомітно, хоча формально Пригожин робить обмовку, що владу президента не заперечує.
Що цьому передувало
Очільник вагнерівців Євгєній Пригожин дав інтерв'ю колишньому проросійському активісту з Харкова Костянтину Долгову. Там "кухар Путіна" заявив, що організована Росією "спецоперація" призвела до результатів, протилежним очікуванням Москви. Про Україну дізнався весь світ, а її армія стала однією з найсильніших.
"Головний висновок – це інтерв'ю дестабілізує ситуацію. Воно сприяє відчуттю, що все розсипається, розвалюється, немає за що триматись", – зазначив Галлямов.
Скандал навколо Пригожина: коротко
- Конфлікт між очільником ПВК "Вагнера" Євгенієм Пригожиним і міноборони Росії набирає обертів. Нещодавно відомство створило власну ПВК "Ветеран".
- Пригожин знову заявив, що залишить Бахмут на Донеччині через "снарядний голод". Нова дата анонсованого відходу – 25 травня.
- Аналітики ISW зазначають, що "кухар Путіна" має серйозні політичні амбіції. Він намагається утвердитися як російська тоталітарна фігура, яка може досягти воєнної перемоги в Україні.