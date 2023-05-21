Про це, зокрема, йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Аналітики вважають, що міністерство оборони Росії залучає мобілізованих та призовників до власної приватної військової компанії "Ветеран".

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Що відомо про новостворену ПВК

Відомо, що "Ветеран" входить до складу ПВК "Редут" МО Росії, яка діє на флангах Бахмута.

Укладачі звіту зазначають, що така ініціатива міноборони була, м'яко кажучи, безуспішною. Між учасниками організації фіксують численні конфлікти та дискримінацію.

Дружини та матері російських мобілізованих з республік Хакасія та Алтай опублікували відеозвернення зі скаргою на те, що найманці "Ветеранів" не ведуть обліку втрат серед мобілізованих і не підтримують мобілізованих на фронті,

– йдеться у звіті.

Жінки зазначили, що з 500 відправлених мобілізованих повернулися з передової лише 137 і заявили, що щонайменше два підрозділи невідомого ешелону, підпорядкованого "Ветеранам", зникли безвісти.

До речі, командувач сухопутних військ України генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що українські військові взяли в полон мобілізованого військовослужбовця, який служив у ПВК "Ветеран" – ймовірно, на Бахмутському напрямку.

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