Євгеній Пригожин – ватажок вагнерівців – вкотре збрехав, що його людожери захопили Бахмут. Маляр – заступниця міністра оборони – спростувала абсурдну заяву ворога.

Зверніть увагу "Жорстокі бої за кожен метр міста-фортеці": ССО показали кадри з понівеченого Бахмуту

В Бахмуті – важкі бої. Ситуація критична. Разом з тим, наші війська тримають оборону в районі "Літак". Станом на зараз наші оборонці контролюють певні промислові та інфраструктурні об'єкти цього району і приватний сектор,

– мовиться у повідомленні.