Про це повідомили британські розвідники. Вони зазначили, що російське керівництво продовжує розглядати захоплення Бахмута.
Важливо "Жорстокі бої за кожен метр міста-фортеці": ССО показали кадри з понівеченого Бахмуту
Росія передислокувала під Бахмут кілька батальйонів
Так, за останні чотири дні Росія передислокувала до кількох батальйонів для посилення Бахмутського напрямку. Це сталося після тактичних здобутків України на флангах міста до середини травня та публічних сумнівів щодо готовності сил ПВК "Вагнера" продовжувати бої в цьому секторі.
З огляду на те, що Росія, ймовірно, утримує в Україні відносно небагато незадіяних бойових підрозділів, передислокація є помітним зобов’язанням російського командування,
– наголосили у розвідці.
Аналітики додали, що російське керівництво продовжує розглядати захоплення Бахмута як ключову найближчу військову ціль, яка дозволить їм претендувати на певний успіх.
Що відбувається у Бахмуті: останні новини
- Станом на 20 травня ворог і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Найгарячіші бої велися за Бахмут, Мар'їнку та в районах Авдіївки, Степового і Новомихайлівки.
- На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. Протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Іванівське та Біла Гора.
- На цьому напрямку противник завдав авіаційних ударів, а також обстріляв населені пункти Донецької області.
- У командуванні Східного угрупування військ повідомляли 19 травня, що за минулу добу нашим воїнам вдалось просунутись на 500 метрів в районі міста-фортеці.
- Заступниця глави оборонного відомства України Ганна Маляр констатувала, що ЗСУ вдається тримати позиції у Бахмуті, хоча темпи просування на напрямку загалом були знижені.