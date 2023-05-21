Об этом говорится в отчете Института изучения войны. Аналитики считают, что министерство обороны России привлекает мобилизованных и призывников в частную военную компанию "Ветеран".
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Что известно о новосозданной ЧВК
Известно, что "Ветеран" входит в состав ЧВК "Редут" МО России, действующей на флангах Бахмута.
Составители отчета отмечают, что такая инициатива минобороны была, мягко говоря, безуспешна. Между участниками организации фиксируют многочисленные конфликты и дискриминацию.
Жены и матери российских мобилизованных из республик Хакасия и Алтай опубликовали видеообращение с жалобой на то, что наемники "Ветеранов" не ведут учет потерь среди мобилизованных и не поддерживают мобилизованных на фронте,
– говорится в отчете.
Женщины отметили, что из 500 отправленных мобилизованных вернулись из передовой только 137, и заявили, что по меньшей мере два подразделения неизвестного эшелона, подчиненного "Ветеранам", пропали без вести.
Кстати, командующий сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил, что украинские военные взяли в плен мобилизованного военнослужащего, служивший в ЧВК "Ветеран" – вероятно, на Бахмутском направлении.
Ситуация в Бахмуте: главное
- Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что ситуация в городе критическая, однако ВСУ продолжают героически стоять за Бахмут. Они держат оборону в районе "Самолет", там контролируют промышленные и инфраструктурные объекты и частный сектор.
- В то же время в Британской разведке заявили, что для усиления Бахмутского направления Россия, вероятно, передислоцировала несколько батальонов туда. До сих пор враг продолжает рассматривать захват Бахмута как ключевую военную цель.
- Военный из Бахмутского направления Родион Кудряшов рассказал, что инициатива сейчас на стороне ВСУ. Защитники продолжают выполнять свою боевую задачу и разрабатывают возможности перехода к более масштабным тактическим шагам для освобождения территории.