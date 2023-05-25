Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. За його словами, очевидно, що певну частину ПВК "Вагнера" виведуть на ротацію. А найбільш боєздатні з цього угруповання перебуватимуть в Бахмуті.

До теми Програма мінімум – сісти в крісло Путіна: Пригожин розпочинає "кремлівську м'ясорубку"

Яке майбутнє чекає на Пригожина

Як наголосив Подоляк, упродовж останніх півтора місяця Пригожин намагається закріпитися в порядку денному як ключовий коментатор війни. Зараз він є своєрідним "сталкером", який пришвидшує процес розпаду російської політичної еліти. Саме Пригожин буде цю еліту атакувати.

Ситуація в Росії поступово гіршає, а війна вже досить довго затягнулася. З часом люди почнуть ставити питання, адже вже бачать, що щось пішло не так.

Будь-яка влада тримається на сакральності. Тобто цар має виглядати, як ікона. Сьогодні ж в Путіні сумніваються всі. Він абсолютно десакралізований. І Пригожин підвищує свою "вагу" на внутрішньому ринку. Інші мовчать, а він ставить питання: "А з якими цілями ми заходили на територію України і що ми отримали?

– зауважив Подоляк.

Пригожин фіксує, що Путін є нікчемою, який не знає, що взагалі робити далі. Також власник "Вагнера" паралельно фіксує свою суб'єктність. Він розуміє, що в майбутньому в Росії буде не класична революція серед еліт, а багато різних протестних та бунтарських проявів у різних регіонах.

Зауважте! Терористи з так званої ПВК "Вагнера" досі не можуть повністю захопити місто Бахмут Донецької області. Бої на цьому напрямку триваю вже майже 10 місяців.

Дивіться інтерв'ю з Михайлом Подоляком на ютубі 24 Каналу

Саме в цей момент відбудеться багато перерозподілу майна. І Пригожин хоче в цей момент бути в позиції сили, щоб якнайбільше собі забрати.

Він хоче застовпити за собою місце ключового "перерозподільника" майна в Росії. Все, що вони робили в Україні, коли грабували наші населені пункти. Пригожин очікує, що те саме буде робити в Росії в іншому масштабі. І ПВК "Вагнера" буде в цьому лідерською організацією, адже має дуже потужний потенціал до грабунку,

– підкреслив Подоляк.

Він не вбачає в Пригожині майбутнього лідера Росії. Це просто власник своєрідної "чорносотенної" групи, яка виконуватиме певні завдання та буде збагачуватися. І цілком вірогідно, що з часом "в кормлєніє" Пригожину передадуть низку регіонів.

Заяви Пригожина: коротко