Представник Держдепартаменту Метью Міллер під час брифінгу розповів, що Вашингтон поінформований про те, що ПВК "Вагнера" використовує для придбання зброї Малі, пише 24 Канал. Саме через Малі найманці й намагаються отримати зброю.
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США не підтверджують купівлю зброї для ПВК "Вагнера"
Водночас у США заявили, що поки не фіксували, щоб спроби ПВК "Вагнера" щодо купівлі зброї були завершені.
Є ознаки того, що ПВК "Вагнера" намагалася придбати військові системи в іноземних постачальників і спрямувати цю зброю через Малі, яка (використовується) як третя сторона. Поки що ми не бачили жодних ознак того, що ці закупівлі були завершені... але ми уважно стежимо за ситуацією,
– сказав представник Держдепу.
За його словами, Вашингтон запровадив санкції проти низки осіб та організацій, що підтримують військові операції ПВК "Вагнера". Він додав, що США скоро зможуть поділитися новими відомостями з цього приводу.
КНДР постачала зброю вагнерівцям
- На початку 2023 року Міністерство фінансів США оприлюднило супутниковий знімок, який показує, що Північна Корея постачає зброю Росії.
- На фото видно російські вагони, які в листопаді 2022 року їхали з Росії до Північної Кореї й назад. Найімовірніше, це була перша поставка піхотних ракет і снарядів для операцій вагнерівців в Україні.
- Також американські чиновники мають докази, що китайські компанії продавали Росії нелетальне обладнання для використання в Україні. Росія отримала від Китаю бронежилети та шоломи.