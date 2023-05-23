Представитель Госдепартамента Мэтью Миллер во время брифинга рассказал, что Вашингтон проинформирован о том, что ЧВК "Вагнера" использует для приобретения оружия Мали, пишет 24 Канал. Именно через Мали наемники и пытаются получить оружие.

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США не подтверждают покупку оружия для ЧВК "Вагнера"

В то же время в США заявили, что пока не фиксировали, чтобы попытки ПИК "Вагнера" по покупке оружия были завершены.

Есть признаки того, что ЧВК "Вагнера" пыталась приобрести военные системы у иностранных поставщиков и направить это оружие через Мали, которое (используется) как третья сторона. Пока мы не видели никаких признаков того, что эти закупки были завершены... но мы внимательно следим за ситуацией,

– сказал представитель Госдепа.

По его словам, Вашингтон ввел санкции против ряда лиц и организаций, поддерживающих военные операции ЧВК "Вагнера". Он добавил, что США скоро смогут поделиться новыми сведениями по этому поводу.

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