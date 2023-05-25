Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, очевидно, что определенную часть ЧВК "Вагнера" выведут на ротацию. А наиболее боеспособные из этой группировки будут находиться в Бахмуте.

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Какое будущее ждет Пригожина

Как отметил Подоляк, за последние полтора месяца Пригожин пытается закрепиться в повестке дня как ключевой комментатор войны. Сейчас он является своеобразным "сталкером", ускоряющим процесс распада российской политической элиты. Именно Пригожин будет эту элиту атаковать.

Ситуация в России постепенно ухудшается, а война уже достаточно долго затянулась. Со временем люди начнут задавать вопросы, ведь уже видят, что что-то пошло не так.

Любая власть держится на сакральности. То есть царь должен выглядеть как икона. Сегодня же в Путине сомневаются все. Он абсолютно десакрализован. И Пригожин повышает свой "вес" на внутреннем рынке. Другие молчат, а он задает вопрос: "А с какими целями мы заходили на территорию Украины и что мы получили?"

– заметил Подоляк.

Пригожин фиксирует, что Путин ничтожество, которое не знает, что вообще делать дальше. Также владелец "Вагнера" параллельно фиксирует свою субъектность. Он понимает, что в будущем в России будет не классическая революция среди элит, а много разных протестных и бунтарских проявлений в разных регионах.

Заметьте! Террористы из так называемой ЧВК "Вагнера" до сих пор не могут полностью захватить город Бахмут Донецкой области. Бои на этом направлении продолжаются уже почти 10 месяцев.

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Именно в этот момент произойдет множество перераспределений имущества. И Пригожин хочет в этот момент быть в позиции силы, чтобы больше себе забрать.

Он хочет застолбить за собой место ключевого "перераспределителя" имущества в России. Все то, что они делали в Украине, когда грабили наши населенные пункты. Пригожин ожидает, что то же самое будет делать в России в другом масштабе. И ЧВК "Вагнера" будет в этом лидерской организацией, ведь имеет очень мощный потенциал к грабежу,

– подчеркнул Подоляк.

Он не видит в Пригожине будущего лидера России. Это просто владелец своеобразной "черносотенной" группы, которая будет выполнять определенные задачи и будет обогащаться. И вполне вероятно, что со временем "в кормление" Пригожину передадут ряд регионов.

Заявления Пригожина: кратко