Как Пригожин поливал грязью соперников в новом интервью

Евгений Пригожин – бизнесмен, владелец незаконного ЧВК "Вагнера" и известный под прозвищем "повар Путина".

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Сам Пригожин уверяет, что "повар Путина" придумали "Новая газета" и Алексей Навальный.

"Никакой я не повар Путина и никогда им не был, готовить вообще не умею… Могли бы дать сразу кличку "мясник Путина" и было бы все нормально. Последний раз работал в тюрьме на лесоповале, потом занимался бизнесом", – говорит Пригожин в своем последнем большом интервью.

Но это просто безделушка из того очередного массива грязи, которым Пригожин снова добротно и щедро поливал руководство Министерства агрессии России, кремлевскую администрацию и их методы работы, или, по его мнению, коррупционное бездействие. Это обливание помоями прозвучало в очередном более часовом разговоре главаря вагнеровцев с типа журналистом, который я скорее определила бы как программный доклад, направленный на рост своих не только медийных, военных или интересов бизнеса, но и политических электоральных рейтингов.

"Родину люблю, Путина слушаю, Шойгу на мыло, воевать дальше буду", – так же Пригожин очерчивает свои политические амбиции. Но месяцы его критики и фильмографической медийности вокруг Бахмута, а также продолжение неукоснительного курса антикремлевского хамства говорят совсем о другом. Пригожин уверен, что Россия больна "бюрократической онкологией". Поэтому он призывает сменить все руководство Минобороны, виновных за провалы в Украине привлечь к ответственности, детей чиновников отправить на войну.

При этом он защищает рядовых солдат и говорит, что общество всегда желает справедливости. Мол, Россию может ждать Варфоломеевская ночь, когда возмущенные родственники утилизированных зэков и солдат не получат от власти ответов на вопросы, которые их беспокоят из-за катастрофических для России потерь в украинском черноземе.

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Более того, Пригожин беспощадно критикует провал целей самой так называемой "СВО" (так россияне называют войну против Украины, Пригожин, кстати, тоже), последними словами характеризует эту войну и говорит, что любая война – это "набор лидеров". Очевидно, он имеет в виду себя. Возможно, еще ФСБ, которую он своей оскорбительной критикой, обходит стороной, что тоже довольно заметно.

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Прежде всего, своей риторикой и поведением Пригожин бросает дров в тот котел, на котором сейчас жарится военно-политическое руководство России, ссорясь и борясь между собой.

"Пригожин четко бьет в одни и те же тезисы регулярно: министерство обороны ни на что не способно, слабое. Отчасти он прав. Кроме того, он себе "нарезал" задач, он пытался их выполнить, он погубил почти всех кого рекрутировал, но задачи, которые он ставил то ли перед собой, то ли по требованию Путина, он почти выполнил. Да и объект для критики удачный. Рейд легиона "Свобода России" в Россию (как бы парадоксально это ни звучало) – это тоже момент для критики.

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Но Пригожин лукавит. Он сам в свое время сидел на минобороновских схемах: он снабжал питание подразделениями МО РФ, строительством для них занимался. Он такой же, как они. Но если посмотреть в контексте ссор военно-политических представителей России, то Пригожин играет неплохую роль в пользу нас, уничтожая авторитет армейского руководства. Пауки с лягушками и гадюками в этом своем эпическом сражении сжирают друг друга, чем помогают нам", – отмечает в эксклюзивном комментарии 24 Канала политтехнолог Борис Тизенгаузен.

На руку нам – на политическое будущее себе, уверена я.

Цель Пригожина – власть;

его сверхцель – средства и ресурсы от властной кормушки в России;

его методы – силовые и "правдорубные";

его аудитория – те милитарно настроенные россияне, которые выросли на бандитских сериалах и считают его "своим".

Для жителей "государства-тюрьмы" России Пригожин таким "рубаха-парнем": отборный правдивый мат, сильная рука, зэковская натура. Так и берет на себя предводитель зэков и наемников тот один из немногих козырей, которые держали Путина в этой российской авторитарной колоде – монополию на власть из-за насилия и принуждения. Карта Путина в этом копленом бревне уже может быть бита.

Революция – да или нет?

Однако вопрос времени здесь остается открытым. Ведь пока на решительные шаги Пригожин, который пытается притворяться мощным правдорубом и решительным лидером, но при этом отмечает также, что революционный строй якобы не нужен, уйти не может или не хочет. Катализатором его решительности может стать масштабное ослабление власти российского диктатора Владимира Путина.

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"Пригожин хочет попробовать себя в новой реальности и зафиксировать себя как лидера этой новой реальности. Периодически он делает оговорки, но они не несут глубокого смысла. Создается впечатление, что революция – это плохо, но без нее не обойтись. Поэтому Пригожин может выступить как глашатаем, демиургом революции, так и открыть рычаги для ее прекращения. Он показывает, что систему можно считать полностью прогнившей, ее можно разрушить. Его заявления дестабилизируют ситуацию: все разваливается, все прогнило, держаться больше не за что. Сторонники режима были за стабильность: вот есть что-то хорошее, его надо удержать. Но то ли ничего хорошего не было, то ли оно полностью испарилось", – говорит в эксклюзивном комментарии 24 Каналу политтехнолог, публицист и бывший спичрайтер российского диктатора Путина Аббас Галлямов.

В то же время жесткая риторика Пригожина относительно вариантов завершения войны со стороны России – либо полностью проиграть, либо тянуть до конца и перестраивать экономику на военные рельсы, делать очередные волны мобилизации и жить так годами – вряд ли найдет благосклонность.

Ни население России, ни так называемые "элиты", ни силовики не хотят такого сценария. Поэтому они пойдут за добровольцами вроде РДК или легиона "Свобода России". Да и я всегда слабо представляю, как мировые западные лидеры могли бы сесть за один стол с таким криминальным элементом как Пригожин. Каким бы коротким или длинным этот стол ни был.