Важный сигнал для российских губернаторов

Во-первых, как и в ситуации с падением авиации в Брянской области, события в Белгороде де-факто замолчали на федеральном уровне. Просто нет слов. Любое объяснение – плохое.

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Главным спикером по теме брянской авиации вообще стал минский "пюрер" Александр Лукашенко. Такое впечатление, что ему больше всего нужно. Как будто это белорусская военщина сбила российские самолеты и вертолеты.

Что в Брянске, что в Белгороде проблемы легли на плечи губернаторов. Это красноречивый сигнал другим регионам:

с одной стороны, если начнется какая-то беда, вы останетесь одни;

с другой стороны, о вашей беде в стране не узнают.

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То есть федеральный центр вас сдаст или разменяет, если так ему будет выгодно. Целостности России больше нет. Зачем тогда федеральная власть, которая генерирует исключительно проблемы?

Почему нет "возмездия"

Второй момент. Московские говорящие головы по традиции обвиняют в белгородских событиях Украину. Но тут вот какое дело – инцидент, мягко говоря, резонансный. Каждый раз после резонансных инцидентов Москва имитировала "возмездие". Даже если удары российских войск случайно происходили постфактум чего-то яркого – это подавалось как возмездие.

Как мы видим, прошло время, на российской территории продолжаются боевые действия, но "возмездие" как-то не просматривается. Из этого следует, что Украина не причастна совсем. Это российский гражданский конфликт. Ну или у Москвы нет силенок. Просто нечем. Им нужно время, чтобы накопить ракеты или организовать какую-то другую масштабную гадость.

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Слабая Москва скрывается от проблем – вот что сейчас видят региональные бонзы по всей России.

Знаете, что будет самое смешное? На днях Лукашенко едет в Москву. Я не удивлюсь, если Путин попросит у "пюрера" военной помощи. Представят как миротворческую инициативу братских народов и выполнение союзнических обязательств по ОДКБ. Мол: "Зачем эти нервы? Давайте белорусы станут на границе от Брянской до Воронежской областей".

Россиянам сейчас крайне невыгодно распылять войска. Поэтому Кремль может потребовать от Минска втянуться в войну таким образом. Вот будет смешно: Лукашенко – гарант военной безопасности и территориальной целостности России.