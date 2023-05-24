Важливий сигнал для російських губернаторів

По-перше, як і в ситуації з падінням авіації у Брянській області, події у Бєлгороді де-факто замовчали на федеральному рівні. Просто немає слів. Будь-яке пояснення – погане.

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Головним спікером на тему брянської авіації взагалі став мінський "пюрер" Алєксандр Лукашенко. Таке враження, що йому найбільше треба. Наче це білоруська воєнщина збила російські літаки та гелікоптери.

Що у Брянську, що у Бєлгороді проблеми лягли на плечі губернаторів. Це промовистий сигнал іншим регіонам:

з одного боку, якщо почнеться якесь лихо, ви залишитеся одні;

з іншого боку, про вашу біду в країні не дізнаються.

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Тобто федеральний центр вас здасть або розміняє, якщо так йому буде вигідно. Цілісності Росії більше немає. То навіщо тоді федеральна влада, яка генерує винятково проблеми?

Чому нема "відплати"

Другий момент. Московські балакучі голови за традицією звинувачують у бєлгородських подіях Україну. Але тут ось яка справа – інцидент, м'яко кажучи, резонансний. Щоразу після резонансних інцидентів Москва імітувала "відплату". Навіть, якщо удари російських військ випадково відбувалися постфактум чогось яскравого – це подавалося як відплата.

Як ми бачимо, минув час, на російській території тривають бойові дії, але "відплата" якось не проглядається. З цього випливає, що Україна не причетна зовсім. Це російський громадянський конфлікт. Ну або ж у Москви немає сил. Просто нема чим. Їм потрібен час, щоб накопичити ракети або організувати якусь іншу масштабну гидоту.

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Знаєте, що буде найсмішніше? Днями Лукашенко їде до Москви. Я не здивуюсь, якщо Путін попросить у "пюрера" військової допомоги. Представлять як миротворчу ініціативу братніх народів та виконання союзницьких зобов'язань щодо ОДКБ. Мовляв: "Навіщо ці нерви? Давайте білоруси стануть на кордоні від Брянської до Воронезької областей".

Росіянам зараз вкрай невигідно розпорошувати війська. Тому Кремль може вимагати від Мінська втягнутися у війну в такий спосіб. От буде смішно: Лукашенко – гарант військової безпеки та територіальної цілісності Росії.