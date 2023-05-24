Фантазії Путіна не встоять перед страхом росіян

Росіянам все одно на смерть українців, але поява війни поряд із їхнім домом – це те, на що вони не розраховували.

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Це може стати тим чинником, який змусить задуматися їх про наслідки безглуздої війни, а Владіміра Путіна та його оточення – про ціну продовження війни. Оскільки тепер ця ціна вже не "велич" та приростання новими територіями, а – соціальна нестабільність усередині держави, наслідком якої може стати зростання протестних настроїв із подальшою втратою легітимності в очах населення. Далі – втрата влади.

Ще раз – росіяни можуть стати не проти несправедливої війни проти України, а за збереження стабільності та спокою у себе вдома.

Звісно, пропагандисти скористаються "бєлгородським інцидентом" як підтвердженням "правильності" політики Путіна. Мовляв: "Погляньте, нацисти справді нападають на Росію, намагаючись нас підкорити".

Однак бої всередині Росії навряд чи призведуть до зростання патріотичних настроїв і нададуть війні характеру "вітчизняної". Все тому, що навіть найтупіші розуміють, якщо не раціонально, то на інтуїтивному рівні, що вибухи у них – відповідь на першопричину, тобто агресію, спровоковану Путіним. Одна справа – смерть невідомих і далеких, а зовсім інша – вибухи та руйнування у відповідь.

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Тим самим Путін виявляється у пастці власних фантазій і за фактом може одержати ту реакцію, на яку він розраховував, починаючи бойові дії в Україні.

Нагадаю, його розрахунок був на те, що українці злякаються війни і вимагатимуть від керівництва власної країни якнайшвидше її припинити та погодитися на будь-які пропозиції щодо миру, включаючи втрату територій.

Тепер цей сценарій може реалізуватися у Росії. Росіяни почнуть вимагати від Путіна припинити розв'язану ним війну проти України, щоб припинилися атаки на них. Страх, розвінчання власної дутої величі, не готовність до самозахисту, боягузтво і бажання "щоб усе швидше закінчилося" виявляться вищими й сильнішими за шизофренічні фантазії Путіна, який сидить у бункері.