Об этом 24 Каналу отметил военный эксперт Олег Жданов. Он объяснил, кто на самом деле оказывает влияние на боевые действия в Бахмуте.
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Не хватило "Оскара"
После очередных заявлений Пригожина ему только "Оскара" не хватило, иронически отметил Жданов. Он пояснил, что главарь вагнеровцев не влияет на ход боевых действий – ими руководит Генштаб.
"Ротацию он проводит сам с собой: сначала заводит новых бойцов, а потом разорванные подразделения выводит на перегруппировку. Не думаю, что Герасимов согласен выпустить вагнеровцев из Бахмута. Тем более, что у них очень ответственный участок – западная окраина, где они недовыполнили задание по захвату города", – объяснил военный эксперт.
Он добавил, что это сплошная пиар-кампания, в которой Пригожин очень удачно использует сам факт ротации в плане давления на российское руководство, чтобы они его выпустили.
Олег Жданов об очередном заявлении Пригожина: смотреть видео
Заявления Пригожина: последние
- Судя по заявлению Пригожина, процесс вывода наемников продлится до 1 июня. Таким образом, он очень хочет сохранить часть своих войск. Впрочем, никто его из Бахмута не выпустит.
- Пригожин на фоне поражения в Бахмуте рассыпался в комплиментах ВСУ, назвав сильнейшей армией. Это не первые его заявления.
- Своей критикой в сторону российского МО Пригожин пытается "прощупать" себя в новой реальности, в том числе политическом поле.