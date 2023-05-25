Об этом 24 Каналу отметил военный эксперт Олег Жданов. Он объяснил, кто на самом деле оказывает влияние на боевые действия в Бахмуте.

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Не хватило "Оскара"

После очередных заявлений Пригожина ему только "Оскара" не хватило, иронически отметил Жданов. Он пояснил, что главарь вагнеровцев не влияет на ход боевых действий – ими руководит Генштаб.

"Ротацию он проводит сам с собой: сначала заводит новых бойцов, а потом разорванные подразделения выводит на перегруппировку. Не думаю, что Герасимов согласен выпустить вагнеровцев из Бахмута. Тем более, что у них очень ответственный участок – западная окраина, где они недовыполнили задание по захвату города", – объяснил военный эксперт.

Он добавил, что это сплошная пиар-кампания, в которой Пригожин очень удачно использует сам факт ротации в плане давления на российское руководство, чтобы они его выпустили.

Олег Жданов об очередном заявлении Пригожина: смотреть видео

Заявления Пригожина: последние