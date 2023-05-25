Вожак ЧВК "Вагнера" в интервью рассыпался в комплиментах украинской армии. Военный обозреватель Денис Попович напомнил, что Пригожин не в первый раз ее расхваливает. В своих предыдущих обращениях он подчеркивал, что ВСУ является серьезным противником, а также упоминал Валерия Залужного, Александра Сырского и даже Владимира Зеленского. Об этом Попович рассказал 24 Каналу.

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Идет информационная война

Когда Пригожин делает такие заявления, он подчеркивает, что его ЧВК "Вагнера" сделали невозможное. Ведь они столкнулись в Бахмуте с таким серьезным противником, как Вооруженные Силы Украины.

Из того посыла Пригожина, что ЧВК "Вагнера" сделал невозможное, следует другой. Он считает, что на сегодняшний день без вагнеровцев вооруженную борьбу Россия проводить не может. Ведь российская армия в отличие от ЧВК "Вагнера" оказалась не подготовлена к ведению войны,

– объяснил военный обозреватель.

Денис Попович объяснил, почему Пригожин расхвалил ВСУ: смотрите видео

Причину не готовности армии страны-агрессора Пригожин видит в таких фигурах как министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов. Они своими действиями привели российские войска в такое состояние.

"Все это "повар Путина" говорит, потому что идет информационная война, и он таким образом реализует свои политические амбиции", – отметил Денис Попович.

Обратите внимание! В своем интервью Пригожин признал Вооруженные Силы Украины одной из сильнейших армий в мире. Он добавил, что украинские военные имеют "разное вооружение" и "работают на любых системах: на советских, на натовских, на чем угодно – все равно успешно".

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