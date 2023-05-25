Пригожин выступает за радикальные политические подходы к войне в Украине. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.

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Пригожин хочет зарекомендовать себя как тоталитарная фигура

Аналитики считают, что Пригожин удваивает попытки утвердиться как российская тоталитарная фигура, которая может достичь военной победы в Украине. Глава вагнеровцев призвал к полному военному положению, нескольким последующим волнам мобилизации и широкомасштабной экономической мобилизации российской промышленности для спасения России.

Пригожин также предположил, что для победы в Украине Россия должна стать тоталитарным режимом по типу Северной Кореи и закрыть все границы на определенное количество лет. Он регулярно создавал образ, чтобы резонировать с избирателями, заинтересованными в идеологии национального превосходства России, советской агрессивной силы и сталинского тоталитарного контроля.

Пригожин, вероятно, выступает за невероятно радикальные политические подходы к войне в Украине, чтобы противопоставить себя относительно уклоняющемуся от риска подхода Путина к принятию решений по войне,

– отметили аналитики.

Кстати, ISW ранее оценивало, что Пригожин имеет серьезные политические амбиции и намерен закрепить себя как центральную фигуру российского ультранационалистического сообщества. Ситуация в Бахмуте, вероятно, добавила Пригожину смелости продолжать эти амбиции более явно, несмотря на внутренние потрясения, которые это может повлечь за собой, или опасность, которую это может создать для него с Кремлем.

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