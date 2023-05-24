Хотя Бахмут уже фактически стерт с лица земли, часть его по-прежнему контролируют украинские защитники. Об этом 24 Каналу рассказал политолог, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.

Обратите внимание Силы обороны преуспевают на флангах Бахмута: вагнеровцы пачками попадают в плен.

Все здания в городе Бахмут россияне уничтожили, сейчас там продолжаются бои фактически за гору кирпича.

Пригожин видит, что сопротивление продолжается, он видит, что к нам подходят резервы, честно говоря, к ним тоже подходят. Он видит, что с юга по флангу идет 3 штурмовая бригада, он видит, что у нас есть успехи, он видит, что с севера идет 57 бригада. Он понимает, что вагнеровцы могут оказаться в котле,

– прокомментировал Сазонов.

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В предвкушении смерти Евгений Пригожин отчитывается о захвате Бахмута и планы передачи его минобороны, чтобы убежать оттуда.

Дальше, когда украинцы выбьют врага из города, виноват будет Сергей Шойгу, Валерий Герасимов и минобороны России.

Пригожин скажет: "мы же все освободили, все сделали, вот те ребята плохие, у них не получилось." Это внутренние игры, внутренние спектакли для внутренней аудитории, нас это никак не касается,

– резюмировал военнослужащий.

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