Хотя Бахмут уже фактически стерт с лица земли, часть его по-прежнему контролируют украинские защитники. Об этом 24 Каналу рассказал политолог, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.
Обратите внимание Силы обороны преуспевают на флангах Бахмута: вагнеровцы пачками попадают в плен.
Все здания в городе Бахмут россияне уничтожили, сейчас там продолжаются бои фактически за гору кирпича.
Пригожин видит, что сопротивление продолжается, он видит, что к нам подходят резервы, честно говоря, к ним тоже подходят. Он видит, что с юга по флангу идет 3 штурмовая бригада, он видит, что у нас есть успехи, он видит, что с севера идет 57 бригада. Он понимает, что вагнеровцы могут оказаться в котле,
– прокомментировал Сазонов.
На что рассчитывает глава зэков
В предвкушении смерти Евгений Пригожин отчитывается о захвате Бахмута и планы передачи его минобороны, чтобы убежать оттуда.
Дальше, когда украинцы выбьют врага из города, виноват будет Сергей Шойгу, Валерий Герасимов и минобороны России.
Пригожин скажет: "мы же все освободили, все сделали, вот те ребята плохие, у них не получилось." Это внутренние игры, внутренние спектакли для внутренней аудитории, нас это никак не касается,
– резюмировал военнослужащий.
Пригожин в очередной раз опозорился заявлениями: смотреть видео
Что сейчас происходит в Бахмуте
- Генштаб подтвердил, что почти за 10 месяцев боев на Бахмутском направлении оккупанты потеряли более 100 тысяч личного состава. Речь как об уничтоженных, так и раненых.
- В последнюю неделю благодаря оборонной операции на Бахмутском направлении украинским воинам удалось продвинуться вглубь фронта и занять новые позиции, об этом сообщил генерал Александр Сырский. В сети появилось видео, как ВСУ приближаться к блиндажам противника и удачно атакуют враждебные позиции.
- Сергей Череватый рассказал, что украинские защитники фактически уничтожили ЧВК "Вагнера" – одно из самых боеспособных подразделений россиян. А также работают в рамках оборонной операции, которая уже имеет первые успехи.