Об этом 24 Каналу рассказал командир роты 92 ОМБр Юрий Федоренко. Он сообщил, какой ценой российским войскам удается продвижение на дистанцию 10 – 15 метров на украинскую территорию.
Обратите внимание Маляр об актуальной ситуации в Бахмуте - Вагнеровцы выходят из города
Федоренко подчеркнул, что противника нельзя ни в коем случае недооценивать, ведь среди него есть мотивированные, зомбированные лица, готовые стоять за идеи своего вождя. Также россияне имеют численный состав достаточно удачно подготовленных групп для совершения ударно-штурмовых действий. Однако в целом коэффициент полезного действия оккупантов военный оценил в 3 балла из 10.
Минус рота за два дня
Среди российских военных достаточно мощно работает система принуждения. Террористы не соблюдают никаких правил ведения войны, применяют запрещенные типы боеприпасов, а также не гнушаются смертельной расправой со своими военнослужащими, которые отказываются от совершения ударно-штурмовых действий, намерены сдаваться в плен или не выполняют поставленные командованием задачи.
Позади них ставятся заградительные отряды, которые их обстреливают во время отступления, а также определенный контроль внутри групп перед тем, как они выдвигаются для выполнения боевых задач,
– рассказал Федоренко.
К российским военным приставляются надзиратели, которые следят и предупреждают бегство с поля боя. Как только солдат начинает бежать, они его расстреливают, иногда делают это показательно. Подобная ситуация наблюдается и в регулярных войсках агрессора, и в ЧВК "Вагнера", и у группы "Шторм-Z".
"Так противнику удается совершать так называемые мясные штурмы, когда, чтобы продвинуться на 10 – 15 метров до позиции ВСУ, враг спокойно может положить одну роту – это около 150 человек в течение 2 дней", – рассказал военнослужащий.
Федоренко рассказал о шокирующей тактике окупантов: смотреть видео
Что сейчас происходит в Бахмуте
- По сообщениям спикера Восточной группировки войск ВСУ, боевые столкновения в Бахмуте сейчас сведены к минимуму. Там враг проводит ротацию, а Вооруженные Силы готовятся к наступательным действиям.
- По сообщениям бойцов из Нацгвардии, сейчас в городе украинские защитники продолжают развивать успехи на флангах, а также работают по скоплениям живой силы и технике противника.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что часть "Вагнера" выходит из Бахмута Однако это не означает их выход из поля боя. Они собираются сосредоточиться на других фронтах