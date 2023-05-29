Об этом 24 Каналу рассказал командир роты 92 ОМБр Юрий Федоренко. Он сообщил, какой ценой российским войскам удается продвижение на дистанцию 10 – 15 метров на украинскую территорию.

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Федоренко подчеркнул, что противника нельзя ни в коем случае недооценивать, ведь среди него есть мотивированные, зомбированные лица, готовые стоять за идеи своего вождя. Также россияне имеют численный состав достаточно удачно подготовленных групп для совершения ударно-штурмовых действий. Однако в целом коэффициент полезного действия оккупантов военный оценил в 3 балла из 10.

Минус рота за два дня

Среди российских военных достаточно мощно работает система принуждения. Террористы не соблюдают никаких правил ведения войны, применяют запрещенные типы боеприпасов, а также не гнушаются смертельной расправой со своими военнослужащими, которые отказываются от совершения ударно-штурмовых действий, намерены сдаваться в плен или не выполняют поставленные командованием задачи.

Позади них ставятся заградительные отряды, которые их обстреливают во время отступления, а также определенный контроль внутри групп перед тем, как они выдвигаются для выполнения боевых задач,

– рассказал Федоренко.

К российским военным приставляются надзиратели, которые следят и предупреждают бегство с поля боя. Как только солдат начинает бежать, они его расстреливают, иногда делают это показательно. Подобная ситуация наблюдается и в регулярных войсках агрессора, и в ЧВК "Вагнера", и у группы "Шторм-Z".

"Так противнику удается совершать так называемые мясные штурмы, когда, чтобы продвинуться на 10 – 15 метров до позиции ВСУ, враг спокойно может положить одну роту – это около 150 человек в течение 2 дней", – рассказал военнослужащий.

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