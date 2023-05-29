Детальнее об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр. По ее словам, оккупанты пытаются стабилизировать оборону на этом направлении.

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Однако, как подчеркнула Маляр, наши войска своими действиями ощутимо усложняют врагу этот процесс.

Актуальная ситуация на Бахмутском направлении

Интенсивность вражеских артиллерийских обстрелов не снизилась.

Наши войска контролируют окрестности Бахмута в юго-западной части в районе "Самолет". На севере пригорода Бахмута также происходит замена вражеских подразделений. К югу от Бахмута враг делает попытки усилиться и нарастить армейские подразделения,

– отчиталась Анна Маляр.

Она добавила, что продвижение на флангах по состоянию на 28 – 29 мая не осуществляется из-за выполнения других задач.

Оккупанты проводят ротацию

Недавно это подтвердил и представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Он рассказал, что вагнеровцы понемногу выходят из Бахмута. Он объяснил, что они ведут себя как крысы, которые бегут с тонущего корабля.

В городе за 28 мая произошло лишь 1 боестолкновение наших защитников с российскими захватчиками. Несмотря на это, россияне продолжают обстреливать и наносить огневые удары по Бахмуту.

Тем временем ВСУ готовятся к наступлению

Череватый, как и Маляр, также сказал, что ВСУ не вели продвижений по флангам на Бахмутском направлении, ведь идет "другая боевая работа", которая поможет в будущем продвижении наших Сил обороны.