Крім цього, українські захисники зайняли кілька позицій, які до цього утримували росіяни. Сирський зазначив, що Збройні сили "ефективно знищують ворогів".

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Сирський показав роботу ЗСУ під Бахмутом

На цих кадрах українські бійці вибивають росіян з окопів, які вони впродовж тривалого часу рили на підступах до Бахмута. Внаслідок операції наші солдати ліквідували кількох окупантів та знищили їхні укріпрайони.

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Бійці на відео також підкреслили, що вони продовжать свою роботу з деокупації наших територій. Сирський подякував їм за владу роботу та наостанок виголосив національне гасло – Слава Україні!

Зверніть увагу! 3-тя окрема штурмова бригада – підрозділ Збройних сил України, сформований 9 березня 2022 року на базі підрозділу територіальної оборони "Азов", що створили у Києві в перші дні російського вторгнення. 26 січня 2023 підрозділ перетворили на окрему штурмову бригаду Сухопутних військ ЗСУ. Раніше відомий як Сили спеціальних операцій полку "Азов".

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