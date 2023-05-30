Кроме того, украинские защитники заняли несколько позиций, которые до этого удерживали россияне. Сырский отметил, что Вооруженные силы "эффективно уничтожают врагов".
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Сырский показал работу ВСУ под Бахмутом
На этих кадрах украинские бойцы выбивают россиян из окопов, которые они долго рыли на подступах к Бахмуту. В результате операции наши солдаты ликвидировали нескольких оккупантов и уничтожили их укрепрайоны.
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Бойцы на видео также подчеркнули, что они продолжат свою работу по деоккупации наших территорий. Сырский поблагодарил их за власть работу и напоследок произнес национальный лозунг – Слава Украине!
Какая ситуация сейчас в Бахмуте
- Недавно спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый 29 мая рассказал, что на замену вагнеровцам в Бахмут заходят мотострелковые подразделения и воздушно-десантные войска России. По его словам, украинское командование знает их наименования, командиров и боевой потенциал.
- Ранее об уходе своих бойцов из Бахмута, где многие месяцы ведутся изнурительные бои, заявил глава ППК "Вагнера" Евгений Пригожин.
- Кроме этого Сергей Череватый пояснил, что за последние дни произошло существенное уменьшение боев у города-крепости. Он отметил, что 29 мая боевых столкновений – не было совсем.