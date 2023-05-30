Кроме того, украинские защитники заняли несколько позиций, которые до этого удерживали россияне. Сырский отметил, что Вооруженные силы "эффективно уничтожают врагов".

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Сырский показал работу ВСУ под Бахмутом

На этих кадрах украинские бойцы выбивают россиян из окопов, которые они долго рыли на подступах к Бахмуту. В результате операции наши солдаты ликвидировали нескольких оккупантов и уничтожили их укрепрайоны.

Бойцы 3 штурмовой бригады контратакуют под Бахмутом: видео 18+

Бойцы на видео также подчеркнули, что они продолжат свою работу по деоккупации наших территорий. Сырский поблагодарил их за власть работу и напоследок произнес национальный лозунг – Слава Украине!

Обратите внимание! 3-я отдельная штурмовая бригада – подразделение Вооруженных сил Украины, сформированное 9 марта 2022 года на базе подразделения территориальной обороны "Азов", созданного в Киеве в первые дни российского вторжения. 26 января 2023 года подразделение превратили в отдельную штурмовую бригаду Сухопутных войск ВСУ. Ранее известен как Силы специальных операций полка "Азов".

Какая ситуация сейчас в Бахмуте