Видання відзначає, що після боїв за Бахмут російська армія втратила потенціал для наступу. Ворог витратив чимало живої сили й техніки для того, щоб захопити місто, яке не має стратегічного значення, а радше символічне.

Зверніть увагу 155 ворогів ліквідували, на заміну вагнерівцям заходять нові підрозділи: яка ситуація в Бахмуті

Росія не може використати "перемогу" в Бахмуті

Росія хоч і заявила про нібито повне захоплення Бахмута, реальність насправді інша. Проте Видання відзначає, що навіть заявлена "перемога" жодним чином не допомагає російській армії у просуванні через знесилення після тривалих боїв.

Також ЗМІ звертає увагу на те, що битва за Бахмут стала найкривавішою для росіян і викликала розбіжності у військовому командуванні ворога через колосальні втрати.

Після захоплення більшості Бахмута, росіяни не можуть просуватися далі. Крім того, ЗСУ почали контратаки на флангах для того, щоб взяти місто в оперативне оточення. Видання відзначає, що навіть попри те, що ця мета може бути недосяжною, контратаки ЗСУ не дозволяють росіянам перегрупуватися.

Тож ЗМІ констатують, що росіяни зайшли у глухий кут у Бахмуті. Тому ворог втратить місто. Це лише питання часу. Українські військові переконують, що росіяни втратили ініціативу і саме ЗСУ перехопили її.

Що відбувається у Бахмуті

Після того, як терорист Євгеній Пригожин заявив про нібито повне захоплення Бахмута, підрозділи його "найманців" почали відходити з міста. Натомість у Бахмут заходять підрозділи регулярної армії та найманці "Шторм Z".

Однак бої тривають. Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив, що за добу 28 травня наші воїни ліквідували 155 окупантів, 116 поранені.

Крім цього, українські захисники знищили 2 гармати Д-30, бойову машину піхоти, станцію радіоелектронної боротьби, 3 авто та 6 польових складів із боєприпасами.