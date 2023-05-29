Издание отмечает, что после боев за Бахмут русская армия потеряла потенциал для наступления. Враг потратил немало живой силы и техники для того, чтобы захватить город, не имеющий стратегического значения, а скорее символический.

Обратите внимание 155 врагов ликвидировали, взамен вагнеровцам заходят новые подразделения: какая ситуация в Бахмуте

Россия не может использовать "победу" в Бахмуте

Россия хоть и заявила о якобы полном восторге Бахмута, реальность действительно другая. Однако Издание отмечает, что даже заявленная "победа" никоим образом не помогает российской армии в продвижении из-за упадка сил после длительных боев.

Также СМИ обращает внимание на то, что битва за Бахмут стала самой кровавой для россиян и вызвала разногласия в военном командовании врага из-за колоссальных потерь.

После захвата большинства Бахмута, россияне не могут продвигаться дальше. Кроме того, ВСУ начали контратаки на флангах для того чтобы взять город в оперативное окружение. Издание отмечает, что даже несмотря на то, что эта цель может быть недостижима, контратаки ВСУ не позволяют россиянам перегруппироваться.

Поэтому СМИ констатируют, что россияне вошли в тупик в Бахмуте. Поэтому враг потеряет город. Это только вопрос времени. Украинские военные утверждают, что россияне потеряли инициативу и именно ВСУ перехватили ее.

Что происходит в Бахмуте

После того, как террорист Евгений Пригожин заявил о якобы полном захвате Бахмута, подразделения его "наемников" начали отходить из города. В Бахмут заходят подразделения регулярной армии и наемники "Шторм Z".

Однако бои продолжаются. Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что за сутки 28 мая наши воины ликвидировали 155 окупантов, 116 ранены.

Кроме этого, украинские защитники уничтожили 2 орудия Д-30, боевую машину пехоты, станцию радиоэлектронной борьбы, 3 авто и 6 полевых складов с боеприпасами.