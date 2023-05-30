Попри це, ЗСУ знає про всі ці плани ворога та намагається ним запобігти. Про це в ефірі національного марафону розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, пише 24 Канал.

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Череватий прокоментував ситуацію поблизу Сіверська та Білогорівки

Речник наголосив, що Сили оборони бачать усі дії та переміщення росіян, а також щоразу вражають окупантів вогнем. Тому будь-яких наступів та подальшої окупації Сіверська з напряму Білогорівки наразі не існує.

В принципі загрози з Сіверську, яка могла б призвести до серйозних наслідків, такої немає,

– зазначив Череватий.

Що стосується Білогорівки, то він наголосив, що на цьому напрямі у них спостерігають "різношерстне формування", яке складається з усіх збройних військ, які росіяни змогли назбирати. Тому на цьому напрямку їм все ж удається інколи проводити наступальні дії.

"Вони беруть туди усе: і козачі формування, і кадирівців, і БАРС, так званий бойовий армійський резерв, і територіальні війська. І, так, вони на цьому напрямку час від часу активізують свої дії", – підкреслив речник.

Він також розповів, що за 30 травня на Лимано-Куп'янському напрямку відбулося 13 боєзіткнень, в тому числі в районах Масютівки, Білогорівки та Стельмахівки. Крім того, окупанти там зазнали втрат: 25 стали "двохсотими", а 63 – "трьохсотими". Сили оборони також знищили 2 бойові машини піхоти, 2 мінометних комплекси, 1 БПЛА "Ланцет" і 3 автомобілі загарбників.

Речник висловився щодо підрозділу "Шторм Z"

Череватий зауважив, що найманці з підрозділу "Шторм Z", яке російське військове керівництво сформувало в дуже стислі терміни, нещодавно дезертували з лінії фронту.

Більше ніж 50 солдатів із "Шторм Z" втекли, і їх виловлювали всіма можливими силами,

– розповів Череватий.

За його словами, роти цього підрозділу формуються з людей, що мають проблеми із законом. До того ж, на його думку, це є "менш вдалою реплікою ПВК "Вагнера", і вони не являють собою якусь потужну військову силу.

Наостанок він зазначив, що українські військові вже понад місяць спостерігають за цим підрозділом, а також роблять усе, щоб вони зазнавали якомога більших втрат та не могли становити загрози для ЗСУ.

Зверніть увагу! Спецпідрозділ "Шторм Z" – військове формування, що створили на основі найманців і воно підпорядковуються міноборони Росії. Діє цей підрозділ за таким же принципом, що і ПВК "Вагнера", тобто російське міністерство оборони вербує російських в'язнів та людей, що мають проблеми з законом та відправляє на фронт. Його створили для того, щоб нівелювати значущість Пригожина для російського командування та "демонополізувати" армію найманців в цілому.

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