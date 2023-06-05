Об этом 24 Каналу рассказал командир роты 92 ОМБр Юрий Федоренко. По его словам, наши воины продвинулись вперед на более чем 300 метров и заняли более выгодные рубежи.

Кстати Вместо новых рот "Шторм Z" под Марьинку завезли кадыровцев: в ВСУ объяснили смену тактики

ВСУ виртуозно отработали по врагу

Федоренко отметил, что российские оккупанты накопили силы и средства на Сватовском направлении. В частности, противник подтянул так называемые штурмовые отряды "Шторм Z".

Командованию 92 механизированной бригады удалось намерения противника определить заранее, поэтому определенное количество личного состава противника и техники были уничтожены в районах сосредоточения,

– сказал боец ВСУ.

Он подчеркнул, что артиллеристы виртуозно отработали, практически вынудив вражеские пушки замолчать. Нашей пехоте удалось отразить наступление и совершить контрударные действия, в результате чего удалось улучшить положение по некоторым направлениям.

Так, наши воины продвинулись вперед на более чем 300 метров, деоккупировав указанную территорию, и заняли более выгодные рубежи для дальнейших оборонных и возможных ударно-штурмовых действий.

Наступление россиян возле Сватового захлебнулось: смотрите видео

Как действуют российские отряды "Шторм Z"

Воин ВСУ рассказал, что отряды "Шторм Z" – это лица, лишенные свободы на территории России и воюющие под руководством оккупационных войск, но по сути являющиеся представителями частной военной компании. Основной их функцией является осуществление ударно-штурмовых действий, в то же время достаточно мощно действует система принуждения.

То есть им не дают возможности отступать, их просто расстреливают,

– объяснил Федоренко.

Если же эти солдаты ранены, то, добавил он, обычно их никто не эвакуирует. Кроме того, с этими ударно-штурмовыми группами также идут так называемые наблюдатели, отслеживающие, куда двигаются группы. Если эти оккупанты направляются не в нужном направлении, то их просто ликвидируют.

Какая сейчас ситуация на фронте: последние новости