Кадыровцы начали выполнять функции штурмовиков. Об этом 24 Каналу рассказал спикер Объединенного прессцентра Сил обороны таврического направления Валерий Шершень.

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Несут ли новые подразделения угрозу ВСУ

Валерий Шершень подчеркнул, что сейчас Марьинка – самая горячая точка на Донбассе. Туда перебросили отряд "Восток-Ахмат" в рамках ротации для усиления других регулярных войск российской армии и на замену новообразованному "Шторм Z".

"Шторм Z" двигались в основном маленькими группами, когда выполняли штурмовые действия, а подразделения "Восток-Ахмат" – большими группами, пытаются взять количеством, продавить нашу оборону, имеют поддержку танков и тяжелого вооружения.

– объяснил он.

Впрочем, долго кадыровцев не хватит. Их перемещение – попытка морального и психологического давления на украинских защитников.

"У нас грамотно построена оборона: выявить противника, качественно отработать разведкой, нанести огневое поражение", – убежден Валерий Шершень.

То, что враг периодически перегруппировывается и осуществляет такие ротации, указывает на то, что подразделения периодически наносят урон личному составу и технике, из-за чего падает уровень их боеспособности.

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