По его словам, говорится о времени. Если дать его русским военным, то у них будет возможность заняться своим усилением. Это подчеркнул британский полковник Глен Грант.

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Почему России нельзя давать время

"В начале войны человеческие ресурсы регулярной армии России оставляли желать лучшего. Но сейчас, похоже, происходит то, что российская армия усваивает уроки и совершенствуется. Они все еще используют призывников и других как пушечное мясо", – отметил он.

В то же время, по словам Гранта, следует обратить внимание на солдат регулярной армии. Он заметил, что они "постоянно становятся лучше". Полковник отметил, что в некоторых сферах оккупанты уже извлекли уроки и смогли "меняться быстрее, чем украинские войска, что очень тревожно".

Грант добавил, что многие российские военные действительно пользуются винтовками времен Первой мировой войны. Да, у них на оснащении старая техника, ведь они испытывают дефицит. Впрочем, даже все это может натворить беды.

В то же время британский эксперт добавил, что Россию ожидает, кроме дефицита вооружения, также дефицит специалистов. Тех, кто умеет владеть танками и бронетехникой. По его словам, у врага уже проблемы с этим.

Если Украина сможет держать их под своим давлением, они лучше не станут. Самое опасное для Украины – давать России время. Ведь каждый раз, когда вы даете России время, они становятся лучше,

– подчеркнул Грант.

По его словам, с начала контрнаступления и до конца войны нашим защитникам нужно будет "держать в тисках" врага. Делать все для того, чтобы у них не было возможности отдохнуть и восстановиться. Для последнего у них есть все необходимое – много техники и людей.

Конечно же, вопрос заключается в том, какая это техника и какого толка это военные. Впрочем, следует понимать, что опасен каждый. Ведь даже самый неумелый российский боец – это, по меньшей мере, потраченные патроны, которые могли бы спасти наших защитников от реальной угрозы.