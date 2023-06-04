За його словами, мовиться про час. Якщо дати його російським військовим, то в них буде можливість зайнятися власним посиленням. На цьому наголосив британський полковник Глен Грант.

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Чому Росії не можна давати час

"На початку війни людські ресурси регулярної армії Росії залишали бажати кращого. Але зараз, схоже, відбувається те, що російська армія засвоює уроки і вдосконалюється. Вони все ще використовують призовників та інших як гарматне м'ясо, – зауважив він.

Водночас, за словами Гранта, слід звернути увагу на солдатів регулярної армії. Він зауважив, що вони "постійно стають кращими". Полковник зазначив, що в деяких сферах окупанти вже засвоїли уроки та змогли "змінюватися швидше, ніж українські війська, що дуже тривожно".

Грант додав, що багато російських військових дійсно користуються гвинтівками часів Першої світової війни. Так, у них на оснащенні стара техніка, адже вони зазнають дефіциту. Втім, навіть усе це може наробити лиха.

Водночас британський експерт додав, що Росію очікує, крім дефіциту озброєння, ще й дефіцит фахівців. Тих, хто вміє володіти танками та бронетехнікою. За його словами, у ворога вже проблеми з цим.

Якщо Україна зможе тримати їх під своїм тиском, вони кращими не стануть. Найнебезпечніше для України – давати Росії час. Адже щоразу, коли ви даєте Росії час, вони стають кращими,

– підкреслив Грант.

За його словами, від початку контрнаступу та до кінця війни нашим захисникам потрібно буде "тримати у лещатах" ворога. Робити все для того, щоб вони не мали можливості відпочити та відновитися. Для останнього у них є все необхідне – багато техніки та людей.

Звичайно ж, питання полягає в тому, яка це техніка та, якого штибу це військові. Втім, слід розуміти, що небезпечний будь-хто. Адже навіть найбільш невмілий російський боєць – це щонайменше витрачені патрони, які могли б врятувати наших захисників від реальної загрози.