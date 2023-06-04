Кадирівці почали виконувати функції штурмовиків. Про це 24 Каналу розповів речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку Валерій Шершень.

Дивіться також У Росії різко перемкнули увагу з Бахмута на Мар'їнку: в ISW пояснили, у чому причина

Чи несуть нові підрозділи загрозу ЗСУ

Валерій Шершень наголосив, що наразі Мар'їнка – найгарячіша точка на Донбасі. Туди перекинули загін "Схід-Ахмат" у межах ротації для підсилення інших регулярних військ російської армії та на заміну новоутвореному "Шторм Z".

"Шторм Z" рухалися здебільшого маленькими групами, коли виконували штурмові дії, а підрозділи "Схід-Ахмат" – великими групами, намагаються взяти кількістю, продавити нашу оборону, мають підтримку танків і важкого озброєння,

– пояснив він.

Втім, на довго кадирівців не вистачить. Їхнє переміщення – це спроба морального та психологічного тиску на українських захисників.

"У нас грамотно побудована оборона: виявити противника, якісно відпрацювати розвідкою, завдати вогневого ураження", – переконаний Валерій Шершень.

Те, що ворог періодично перегруповується й здійснює такі ротації, вказує на те, що підрозділи періодично завдають втрат в особового складу та техніки, через що падає рівень їхньої боєздатності.

Ситуація на фронті: головні новини