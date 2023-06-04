Кадирівці почали виконувати функції штурмовиків. Про це 24 Каналу розповів речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку Валерій Шершень.
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Чи несуть нові підрозділи загрозу ЗСУ
Валерій Шершень наголосив, що наразі Мар'їнка – найгарячіша точка на Донбасі. Туди перекинули загін "Схід-Ахмат" у межах ротації для підсилення інших регулярних військ російської армії та на заміну новоутвореному "Шторм Z".
"Шторм Z" рухалися здебільшого маленькими групами, коли виконували штурмові дії, а підрозділи "Схід-Ахмат" – великими групами, намагаються взяти кількістю, продавити нашу оборону, мають підтримку танків і важкого озброєння,
– пояснив він.
Втім, на довго кадирівців не вистачить. Їхнє переміщення – це спроба морального та психологічного тиску на українських захисників.
"У нас грамотно побудована оборона: виявити противника, якісно відпрацювати розвідкою, завдати вогневого ураження", – переконаний Валерій Шершень.
Те, що ворог періодично перегруповується й здійснює такі ротації, вказує на те, що підрозділи періодично завдають втрат в особового складу та техніки, через що падає рівень їхньої боєздатності.
Ситуація на фронті: головні новини
- Станом на ранок 4 червня, за минулу добу противник вів наступальні дії в районі міста Мар'їнка, проте, наші захисники відбили усі 11 ворожих атак.
- Британський полковник заявив, що від початку контрнаступу та до кінця війни нашим захисникам потрібно буде "тримати у лещатах" ворога.
- Заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов повідомив, що попри намагання росіян зірвати український контрнаступ, все відбудеться за планом.