Зокрема, так вважають аналітики Інституту вивчення війни. Терористи ще не окупували населений пункт, а вже сперечаються, хто буде відповідальний за успіхи.

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Між кадирівцями й вагнерівцями назріває конфлікт

Російський воєнкор, наближений до злочинної ПВК "Вагнера", стверджував, що головну роль в "успіхах" навколо Мар'їнки нібито відіграють солдати 150-ї та 20-ї мотострілецьких дивізій так званої "ДНР".

Водночас інші пропагандисти переконують, що батальйон "Спарта" та формування "Каскад" і "Русич" буцімто також брали участь в "успіхах" навколо Мар'їнки.

Ці дискусії про успіхи збігаються з повідомленнями про прибуття чеченських сил, щоб взяти на себе відповідальність за донецький фронт і завершити захоплення Мар'їнки та інших населених пунктів у цьому районі,

– йдеться у звіті.

Така інформаційна хвиля, ймовірно, була запущена, щоб підірвати здатність Кадирова використовувати будь-які подальші досягнення для підвищення свого авторитету та відновлення своїх воєнізованих формувань як основної іррегулярної наступальної сили після вагнерівців.

В ISW додають, що багато іррегулярних формувань можуть обуритися спробою Кадирова взяти на себе відповідальність за будь-які успіхи після місяців виснажливих наступальних дій.

Ми ж додамо, що у ворога "очі більші, за живіт". Нагадаємо, що лише минулої доби окупанти намагались 14 разів наступати на Мар'їнку і всі атаки успішно відбили наші воїни. Натомість ворог зазнав величезних втрат серед особового складу та техніки.

Росія зазнає шалених втрат в Україні

Лишень за минулу добу українські захисники ліквідували 560 загарбників. Водночас від початку повномасштабного вторгнення російська армія скоротилась на 209 470 осіб.

Крім того, ворог масово втрачає свою техніку. Так, від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували: