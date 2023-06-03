Так, считают аналитики Института изучения войны. Террористы еще не оккупировали населенный пункт, а уже спорят, кто ответственен за успехи.
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Между кадыровцами и вагнеровцами назревает конфликт
Российский военкор, приближенный к преступной ЧВК "Вагнера", утверждал, что главную роль в "успехах" вокруг Марьинки якобы играют солдаты 150-й и 20-й мотострелковых дивизий так называемой "ДНР".
В то же время другие пропагандисты утверждают, что батальон "Спарта" и формирование "Каскад" и "Русич" якобы также участвовали в "успехах" вокруг Марьинки.
Эти дискуссии об успехах совпадают с сообщениями о прибытии чеченских сил, чтобы взять на себя ответственность за донецкий фронт и завершить захват Марьинки и других населенных пунктов в этом районе.
– говорится в отчете.
Такая информационная волна, вероятно, была запущена, чтобы подорвать способность Кадырова использовать какие-либо дальнейшие достижения для повышения своего авторитета и восстановления своих военизированных формирований как основной иррегулярной наступательной силы после вагнеровцев.
В ISW добавляют, что многие иррегулярные формирования могут возмутиться попыткой Кадырова взять на себя ответственность за любые успехи после месяцев изнурительных наступательных действий.
Мы же добавим, что у врага "глаза больше, чем живот". Напомним, что только за прошедшие сутки оккупанты пытались 14 раз наступать на Марьинку и все атаки успешно отразили наши воины. Враг же понес огромные потери среди личного состава и техники.
Россия несет бешеные потери в Украине
Только за минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 560 захватчиков. В то же время, с начала полномасштабного вторжения российская армия сократилась на 209 470 человек.
Кроме того, враг массово теряет свою технику. Так, с начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали:
- танков – 3829 (+10),
- боевых бронированных машин – 7502 (+12),
- артиллерийских систем – 3533 (+32),
- РСЗО – 582 (+7),
- средства ПВО – 342 (+7),
- самолетов – 313 (+0),
- вертолетов – 298 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 3165 (+28),
- крылатых ракет – 1132 (+15),
- кораблей/катеров – 18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 6289 (+22),
- специальной техники – 475 (+10).