Так, считают аналитики Института изучения войны. Террористы еще не оккупировали населенный пункт, а уже спорят, кто ответственен за успехи.

Смотрите также Вместо "Вагнера" Россия опрокидывает под Бахмут деградированную версию ВДВ, – разведка Британии.

Между кадыровцами и вагнеровцами назревает конфликт

Российский военкор, приближенный к преступной ЧВК "Вагнера", утверждал, что главную роль в "успехах" вокруг Марьинки якобы играют солдаты 150-й и 20-й мотострелковых дивизий так называемой "ДНР".

В то же время другие пропагандисты утверждают, что батальон "Спарта" и формирование "Каскад" и "Русич" якобы также участвовали в "успехах" вокруг Марьинки.

Эти дискуссии об успехах совпадают с сообщениями о прибытии чеченских сил, чтобы взять на себя ответственность за донецкий фронт и завершить захват Марьинки и других населенных пунктов в этом районе.

– говорится в отчете.

Такая информационная волна, вероятно, была запущена, чтобы подорвать способность Кадырова использовать какие-либо дальнейшие достижения для повышения своего авторитета и восстановления своих военизированных формирований как основной иррегулярной наступательной силы после вагнеровцев.

В ISW добавляют, что многие иррегулярные формирования могут возмутиться попыткой Кадырова взять на себя ответственность за любые успехи после месяцев изнурительных наступательных действий.

Мы же добавим, что у врага "глаза больше, чем живот". Напомним, что только за прошедшие сутки оккупанты пытались 14 раз наступать на Марьинку и все атаки успешно отразили наши воины. Враг же понес огромные потери среди личного состава и техники.

Россия несет бешеные потери в Украине

Только за минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 560 захватчиков. В то же время, с начала полномасштабного вторжения российская армия сократилась на 209 470 человек.

Кроме того, враг массово теряет свою технику. Так, с начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали: