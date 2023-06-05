Про це 24 Каналу розповів командир роти 92 ОМБр Юрій Федоренко. За його словами, наші воїни просунулися вперед на більш ніж 300 метрів та зайняли вигідніші рубежі.

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ЗСУ віртуозно відпрацювали по ворогу

Федоренко зазначив, що російські окупанти накопичили сили та засоби на Сватівському напрямку. Зокрема, противник підтягнув так звані штурмові загони "Шторм Z".

Командуванню 92 механізованої бригади вдалося наміри противника визначити заздалегідь, тому певна кількість особового складу противника та техніки були знищені в районах зосередження,

– сказав боєць ЗСУ.

Він наголосив, що артилеристи віртуозно відпрацювали, практично змусивши ворожі гармати замовчати. Нашій піхоті вдалося відбити навалу та здійснити контрударні дії, внаслідок чого вдалося покращити становище на деяких напрямках.

Так, наші воїни просунулися вперед на більш ніж 300 метрів, деокупувавши зазначену територію, та зайняли вигідніші рубежі для подальших оборонних та можливих ударно-штурмових дій.

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Як діють російські загони "Шторм Z"

Воїн ЗСУ розповів, що загони "Шторм Z" – це особи, які позбавлені волі на території Росії та воюють під керівництвом окупаційних військ, але по суті є представниками приватної військової компанії. Основною їхньою функцією є здійснення ударно-штурмових дій, водночас щодо них достатньо потужно діє система примусу.

Тобто їм не дають можливості відступати, їх просто розстрілюють,

– пояснив Федоренко.

Якщо ж ці вояки поранені, то, додав він, зазвичай їх ніхто не евакуює. Поза тим, з цими ударно-штурмовими групами також йдуть так звані спостерігачі – ті, що відстежують, куди рухаються групи. Якщо ці окупанти прямують не в тому напрямку, то їх просто ліквідують.

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