Недавно же это недовольство переросло в бегство десятков завербованных бывших узников России из лагеря согласования отряда "Шторм Z", который располагается во временно оккупированном Лисичанске. Об этом сообщили российские СМИ, пишет 24 Канал.

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Дезертиров ищут в России

По данным источника росСМИ в силовых структурах, сбежали сразу 39 экс-узников, находившихся на временно оккупированных территориях Украины по контракту. С собой они захватили вооружение и, вероятно, угнали автомобили. Более того, во время бегства "героические российские военнослужащие" убили побратима, военного так называемого "министерства госбезопасности ЛНР", который пытался их остановить.

Бегство произошло еще 24 мая. Сегодня же силовики страны-оккупантки предполагают, что дезертиры могут находиться на территории Ростовской области. Вероятно, они все еще вооружены и передвигаются на нескольких угнанных автомобилях.

Следовательно, почти 40 накивавших пятками военнослужащих разыскивают не только на оккупированной украинской территории, но и на территории самой страны-оккупантки. Так, правоохранители Ростовской области усилили патрульные посты, а также предупредили, что вооруженные дезертиры могут находиться в гражданской одежде и с чужими документами, которыми могли завладеть во время кражи автомобилей местных жителей.

Заметим, что таким новостям не обрадовались сами россияне. Военных они в сети прямо назвали преступниками, вооруженными правительством России, которые теперь могут совершать новые преступления на территории Ростовской области. Также предусматривают возможные организованные бунты и в дальнейшем.

За побегом экс-военных может стоять Пригожин

Интересно, что ранее уже звучало предположение от Gulagu net относительно того, что за такими случаями дезертирства могут стоять наемники ЧВК "Вагнер" и даже их лидер Пригожин. Ведь, несмотря на его громкие пренебрежительные заявления относительно беглецов с фронта, такие случаи ему могут быть только на руку.

Дело в том, что он заинтересован в дискредитации российского "министерства войны" и подрыве репутации министра обороны России Сергея Шойгу. Таким образом, "повар Путина" сможет обвинять их в неспособности контролировать освобожденных для войны с тюрем заключенных, а также самой программы, известной как "Проект "К".