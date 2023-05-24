Во время бегства от российских военных он активировал неустановленное взрывное устройство. Об этом написали пропагандистские СМИ России, передает 24 Канал.

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Подробности самоподрыва под Ростовом

Инцидент произошел возле пункта пропуска "Весело-Вознесенка", расположенного между Ростовской областью и незаконно созданной Кремлем псевдореспубликой.

Где расположен пункт пропуска "Весело-Вознесенка": смотрите на карте

Сначала нарушитель перелез через забор. А после этого побежал в направлении лесополосы и хутора Максимов. Пограничники увидели его и побежали за ним. Во время преследования этот мужчина сам себя взорвал. По российской версии, он это сделал, потому что понял, что убежать не удастся.

Реакция со стороны Украины

Глава Общественного совета при Одесском ОВА Сергей Братчук поделился дополнительной информацией. В своем блоге он заявил, что это, вероятно, был солдат российской армии. По предварительным данным, этот россиянин сбежал с фронта и пытался прорваться в Ростовскую область из временно оккупированной части Донбасса. Братчук заметил, что все только начинается.

К слову, вражеские медиа назвали этого мужчину просто "неустановленным лицом" и "неизвестным мужчиной со взрывчаткой", избегая каких-либо упоминаний о его связи с армией России.

Остальные случаи смертей захватчиков на территории России