Під час втечі від російських військових він активував невстановлений вибуховий пристрій. Про це написали пропагандистські ЗМІ Росії, передає 24 Канал.

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Подробиці самопідриву під Ростовом

Інцидент стався біля пункту пропуску "Весело-Вознесенка", який розташований між Ростовською областю та незаконно створеною Кремлем псевдореспублікою.

Де розташований пункт пропуску "Весело-Вознесенка": дивіться на карті

Спочатку порушник переліз через паркан. А після цього побіг у напрямку лісосмуги та хутора Максимів. Прикордонники його побачили й побігли за ним. Під час переслідування цей чоловік сам себе підірвав. За російською версією, він це зробив, бо зрозумів, що втекти не вдастся.

Реакція з боку України

Голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук поділився додатковою інформацією. У своєму блозі він заявив, що це, ймовірно, був солдат російської армії. За попередніми даними, цей росіянин втік з фронту та намагався прорватися до Ростовської області з тимчасово окупованої частини Донбасу. Братчук зауважив, що все тільки починається.

До слова, ворожі медіа назвали цього чоловіка просто "невстановленою особою" та "невідомим чоловіком з вибухівкою", уникаючи будь-яких згадок про його зв'язок з армією Росії.

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