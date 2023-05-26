Нещодавно ж це невдоволення переросло у втечу десятків завербованих колишніх в'язнів Росії з табору злагодження загону "Шторм Z", який розташовується в тимчасово окупованому Лисичанську. Про це повідомили російські ЗМІ, пише 24 Канал.

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Дезертирів шукають у Росії

За даними джерела росЗМІ у силових структурах, втекли одразу 39 ексв'язнів, які перебували на тимчасово окупованих територіях України за контрактом. З собою вони захопили озброєння та, ймовірно, вкрали автомобілі. Ба більше, під час втечі "героїчні російські військовослужбовці" вбили побратима, військового так званого "міністерства держбезпеки ЛНР", який намагався їх зупинити.

Втеча відбулася ще 24 травня. Сьогодні ж силовики країни-окупантки припускають, що дезертири можуть перебувати на території Ростовської області. Ймовірно, вони все ще озброєні та пересуваються на декількох вкрадених автомобілях

Відтак майже 40 військовослужбовців, які накивали п'ятами, розшукують не лише на окупованій українській території, а й на території самої країни-окупантки. Так, правоохоронці Ростовської області посилили патрульні пости, а також попередили, що озброєні дезертири можуть бути у цивільному одязі та з чужими документами, якими могли заволодіти під час крадіжки автомобілів місцевих жителів.

Зауважимо, що таким новинам не зраділи самі росіяни. Військових вони в мережі прямо назвали злочинцям, озброєними урядом Росії, які тепер можуть вчиняти нові злочини на території Ростовської області. А також передбачають можливі організовані бунти й в подальшому.

За втечею ексвійськових може стояти Пригожин

Цікаво, що раніше уже звучало припущення від "Gulagu net" щодо того, що за такими випадками дезертирства можуть стояти найманці ПВК "Вагнер" і навіть їхній лідер Пригожин. Адже попри його гучні зневажливі заяви щодо втікачів з фронту, такі випадки йому можуть бути лише на руку.

Річ у тім, що він зацікавлений у дискредитації російського "міністерства війни" та підриві репутації міністра оборони Росії Сергія Шойгу. Таким чином "кухар Путіна" зможе звинувачувати їх у нездатності контролювати звільнених для війни з тюрем в'язнів, а також самої програми, відомої як "Проєкт "К".