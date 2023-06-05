Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський розповів про вдалу роботу 3-ї окремої штурмової бригади. Танки бійців, за його словами, рознесли посадку з росіянами під час штурму позицій ворога на Бахмутському напрямку.

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Українські бійці штурмували позиції ворога на Бахмутському напрямку

"Сили оборони працюють", – зазначив Сирський та опублікував гаряче відео з передової.

Сирський показав, як танки 3-ї окремої штурмової бригади рознесли посадку окупантів: дивіться відео

Зверніть увагу. Сили оборони України знешкодили в боях за Бахмут від 60 до 100 тисяч російських окупантів. Щонайменше 20 тисяч окупантів загинули в боях за Бахмут.

Яка ситуація на Бахмутському напрямку