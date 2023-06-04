Пригожин повідомив, що на південно-західній околиці Бахмута, яку раніше утримували його підрозділи, зараз знову перебувають ЗСУ. Заяву глави ПВК "Вагнера" поширили російські ЗМІ, пише 24 Канал.

Дивіться також Стратити не можна помилувати: чому Путін не нагодує Пригожина "новачком"

Пригожин застеріг окупантів від біди

Що більше, Пригожин застеріг окупантів від подальших кроків Сил оборони України. Мовляв, успіхи українських військ віщують велику біду для окупантів.

Ці позиції були за нами (до того, як ПВК покинула місто), але на сьогоднішній є інформація, що там уже виставлено спостережні пости ЗСУ, а якщо це так, то чекайте наступних кроків,

– сказав Пригожин.

Важливо зазначити, що заявам Пригожина не варто довіряти, оскільки це може бути провокацією та елементом інформаційної війни.

Що цікава, 20 травня Пригожин божився, що його найманці нібито повністю контролюють Бахмут. Відповідні поспішні заяви глава вагнерівців робив кілька разів, після чого раптом вирішив вивести своїх найманців з Бахмута.

Що відомо про ситуацію в Бахмуті: офіційна інформація