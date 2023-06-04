Пригожин сообщил, что на юго-западной окрестности Бахмута, которую ранее удерживали его подразделения, сейчас снова находятся ВСУ. Заявление главы ЧВК "Вагнера" распространили российские СМИ, пишет 24 Канал.

Смотрите также Казнить нельзя помиловать: почему Путин не накормит Пригожина "новичком"

Пригожин предостерег оккупантов от беды

Более того, Пригожин предостерег оккупантов от дальнейших шагов Сил обороны Украины. Мол, успехи украинских войск предвещают большую беду для оккупантов.

Эти позиции были за нами (до того, как ЧВК покинул город), но на сегодняшний день есть информация, что там уже выставлены наблюдательные посты ВСУ, а если это так, то ждите следующих шагов,

– сказал Пригожин.

Важно отметить, что заявлениям Пригожина не следует доверять, поскольку это может быть провокацией и элементом информационной войны.

Что интересно, 20 мая Пригожин божился, что его наемники якобы полностью контролируют Бахмут. Соответствующие поспешные заявления глава вагнеровцев делал несколько раз, после чего вдруг решил вывести своих наемников из Бахмута.

Что известно о ситуации в Бахмуте: официальная информация