Однако на самом деле, несмотря на отсутствие продвижений по обе стороны, в Бахмуте продолжаются жестокие бои. Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона, сообщает 24 Канал.
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Враг контролирует большую часть города
Анна Маляр отметила, что сегодня большую часть Бахмута все же контролируют силы оккупантов. Однако, несмотря на это, полностью выбить защитников Украины они так и не смогли.
В настоящее время под контролем ВСУ остаются окрестности города на юго-западной части. Также военные нашего государства контролируют вход в сам город. И хотя такое разделение территории между украинцами и ордой захватчиков не двигается несколько суток, на самом деле это нельзя называть затишьем.
Враг увеличил количество артиллерийских обстрелов, то есть он просто меняет инструменты. И чтобы вы понимали, до какого предела дошли эти обстрелы – это цифра, соразмерная той, когда были острейшие бои в Бахмуте,
– подчеркнула Анна Маляр.
Также, как известно, оккупанты в Бахмуте занимаются перегруппировкой собственных войск. Оттуда выходят вагнеровцы, заменяемые регулярными войсками страны-террористки. Однако благодаря тому, что украинские силы заняли вокруг Бахмута часть господствующих высот, наши вооруженные силы всячески мешают ротации сил оккупантов и затрудняют выполнение их задач.
Кроме этого, войска Украины сегодня в городе выполняют задачи, направленные на повышение боеспособности. Следовательно, ситуация в Бахмуте только может казаться затишьем, однако на самом деле "обе стороны готовятся и усиливаются к тому, что будет продолжена борьба".
Борьба за Бахмутское направление еще не завершена
Анна Маляр также подчеркнула, что такое притворное затишье отнюдь не является концом Бахмутской операции. Обе стороны накапливают силы и укрепляются для того, чтобы продолжить борьбу.
Мы уже перешли в несколько иную фразу, потому что мы начали активные действия и заняли господствующие высоты, которые россияне собирались занять. И теперь они пытаются принять проактивную позицию и заставить нас перейти в оборону. Вот что означает тот период, который происходит сейчас,
– отметила Анна Маляр.
При этом замминистра обороны Украины отметила, что во вражеских силах наблюдается разбалансирование. Она сравнила вагнеровцев и тех, кто их заменяет в Бахмуте не в пользу последних.
Так, вагнеровцы были хорошо подготовлены, а в рядах их ЧВК была серьезная дисциплина. Конечно, Пригожину этого удалось достичь и благодаря запугиваниям физической смертью, чего нет в регулярных войсках.
Россияне пытаются вовлечь в регулярные войска тоже заключенных, но им не удается из них сделать то же, что было у Вагнера. Потому что они используют другие инструменты дисциплинирования,
– сказала заместитель министра обороны.
Следовательно, во вражеской армии наблюдается и оставление позиций, и нарушение военной дисциплины. В частности, злоупотребление алкоголем и наркотиками.
Ситуация в Бахмуте: последние новости
- Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что в Бахмуте за последние дни состоялось существенное уменьшение боев. Всего 2 – 3 боестолкновения. Враг же продолжает ротационные мероприятия.
- Более того, в британской разведке отметили, что в последние недели российские войска уступили инициативу в войне. Теперь они вынуждены реагировать на действия войск нашего государства, а не добиваться собственных целей.
- При этом украинские военные продолжают наступать на флангах города. Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский поделился видео, как военные 3 штурмовой бригады проводят удачную операцию вблизи Бахмута.