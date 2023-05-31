Однако на самом деле, несмотря на отсутствие продвижений по обе стороны, в Бахмуте продолжаются жестокие бои. Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона, сообщает 24 Канал.

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Враг контролирует большую часть города

Анна Маляр отметила, что сегодня большую часть Бахмута все же контролируют силы оккупантов. Однако, несмотря на это, полностью выбить защитников Украины они так и не смогли.

В настоящее время под контролем ВСУ остаются окрестности города на юго-западной части. Также военные нашего государства контролируют вход в сам город. И хотя такое разделение территории между украинцами и ордой захватчиков не двигается несколько суток, на самом деле это нельзя называть затишьем.

Враг увеличил количество артиллерийских обстрелов, то есть он просто меняет инструменты. И чтобы вы понимали, до какого предела дошли эти обстрелы – это цифра, соразмерная той, когда были острейшие бои в Бахмуте,

– подчеркнула Анна Маляр.

Также, как известно, оккупанты в Бахмуте занимаются перегруппировкой собственных войск. Оттуда выходят вагнеровцы, заменяемые регулярными войсками страны-террористки. Однако благодаря тому, что украинские силы заняли вокруг Бахмута часть господствующих высот, наши вооруженные силы всячески мешают ротации сил оккупантов и затрудняют выполнение их задач.

Кроме этого, войска Украины сегодня в городе выполняют задачи, направленные на повышение боеспособности. Следовательно, ситуация в Бахмуте только может казаться затишьем, однако на самом деле "обе стороны готовятся и усиливаются к тому, что будет продолжена борьба".

Борьба за Бахмутское направление еще не завершена

Анна Маляр также подчеркнула, что такое притворное затишье отнюдь не является концом Бахмутской операции. Обе стороны накапливают силы и укрепляются для того, чтобы продолжить борьбу.

Мы уже перешли в несколько иную фразу, потому что мы начали активные действия и заняли господствующие высоты, которые россияне собирались занять. И теперь они пытаются принять проактивную позицию и заставить нас перейти в оборону. Вот что означает тот период, который происходит сейчас,

– отметила Анна Маляр.

При этом замминистра обороны Украины отметила, что во вражеских силах наблюдается разбалансирование. Она сравнила вагнеровцев и тех, кто их заменяет в Бахмуте не в пользу последних.

Так, вагнеровцы были хорошо подготовлены, а в рядах их ЧВК была серьезная дисциплина. Конечно, Пригожину этого удалось достичь и благодаря запугиваниям физической смертью, чего нет в регулярных войсках.

Россияне пытаются вовлечь в регулярные войска тоже заключенных, но им не удается из них сделать то же, что было у Вагнера. Потому что они используют другие инструменты дисциплинирования,

– сказала заместитель министра обороны.

Следовательно, во вражеской армии наблюдается и оставление позиций, и нарушение военной дисциплины. В частности, злоупотребление алкоголем и наркотиками.

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